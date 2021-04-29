En Eski Posta Pulu, 15 Milyon Dolara Satışa Sunulacak

1856 yılında İngiliz Guyanası’nda üretilen bir posta pulu, şu sıralar Londra'daki bir müzayede evinde sergileniyor. Söz konusu posta pulunun 15 milyon dolar bedelle satılması bekleniyor.

Dünya üzerinde bazı nesneler var ki değeri, işlevselliğinin çok üzerinde. 1856 yılında İngiliz Guyanası’nda üretilen hemen aşağıda fotoğrafını görmüş olduğunuz dünyanın en eski posta pulu da bu nesenelerden biri. Şu sıralar İngiltere'nin başkenti olan Londra'daki Sothebys Müzayede Evi'nde gösterime sunulmuş olan 165 yıllık bu posta pulunun 15 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satılması bekleniyor.

Filatelik uzmanı David Beech, haziran ayında açık artırmada satışa sunulacak ve yaklaşık 123 milyon TL gibi bir bedel biçilmesi beklenen posta pulu ile ilgili olarak "Bu pul, posta pullarının 'Mona Lisa'sı gibidir" ifadesini kullanıyor ve ekliyor; "Bir sentlik pulun esas olarak gazete dağıtımı için kullanıldı ve bunların çoğu atılacaktı. Bu pulun günümüze ulaşması bir mucize."

1856 tarihli posta pulu, 1980 yılında da bugünkü değeri ile 3,2 milyon dolara satılmıştı

Yukarıda fotoğrafını görmüş olduğunuz pul, 1873 yılında İngiliz Guyanası'nda yaşayan İskoç asıllı Vernon Vaughan adlı 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu. Aktarılan bilgilere göre Vaughan, amcasının kağıtlarını karıştırdığı sırada bulduğu bu posta pulunu incelediğinde değerli olabileceğini düşünerek sakladı.Vaughan'ın haksız olduğunu söylemek zor zira bilinen en eski posta pulu gerçekten de günümüzde milyonlarla ifade edilen bir değere sahip.

İngiliz Guyanası’nda üretilen 165 yıllık pul, daha önce 1980 yılında 935 bin dolar gibi bir fiyata satılmıştı ki aradan geçen 41 yıldaki enflasyonu hesapladığımızda o günlerde 935 bin dolar olarak ifade edilen bedelin bugün 3,2 milyon dolara tekabül ettiğini söyleyebiliyoruz. Pulu 1980 yılında satın alan kişi ünlü milyoner John du Pont iken; bugünkü sahibi ünlü ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman.