En Fazla Bakterinin Cep Telefonlarında Olduğu Ortaya Çıktı

Hitit Üniversitesi'nin Anne Üniversitesi Programı'nda 'mikrobiyoloji' dersine katılan kadınların kişisel eşyalarında yapılan araştırmada en fazla bakteri cep telefonlarında görüldü.

HİTÜ'nün anne ve anne adaylarına, koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ile medya okuryazarlığı gibi konularda eğitim vermek amacıyla ikinci kez hayata geçirdiği Anne Üniversitesi Programı kapsamında kursiyerlere, laboratuvar ortamında bakteriler gösterildi.

Mikrobiyoloji dersi kapsamında Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, katılımcıların günlük hayatlarında kullandıkları çanta, cep telefonu, ayakkabı gibi eşyalarının ve ellerinin ne kadar hijyenik olduğu, Prof. Dr. Taylan Özkan gözetiminde test edildi.

Anne ve anne adaylarının kişisel eşyalarından ve sabunla yıkadıkları ellerinden alınan örnekler, laboratuvar ortamında besiyerine bırakıldı. 24 saat sonra laboratuvarda mikroskopla numuneleri inceleyen kadınlar, temiz olduğunu düşündükleri elleriyle eşyalarındaki bakterileri görünce şok yaşadı. Kursiyer Sema Çelikkol Akça, test öncesi ellerini sabunla yıkadığını belirterek, "Sonuçlardan çok tedirgin oldum. Elim aslında düşündüğüm gibi temiz değilmiş" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Ayakkabısından verdiği numunede yoğun bakteriyle karşılaşan bir diğer kursiyer Aynur Demirkan da, "Vestiyerde bulundurduğumuz ayakkabılardan bakteri bulaşıp bulaşmayacağını uzun zamandır merak ediyordum. Test sonucunda ayakkabılarda yoğun bakteriye rastlandı. Daha hassas olmam gerektiğini gördüm" dedi.

Testi gerçekleştiren Prof. Dr. Taylan Özkan ise en fazla bakteri üremesinin cep telefonunda olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Hijyenin son derece önemli olduğunu dile getiren Özkan, özellikle kadınların bu konuda bilgilendirilmesinin sağlıklı aile hayatı için büyük önem taşıdığını ifade etti.