En Fazla Değer Kaybeden 8 Otomobil

Bir araç satın alırken sizi en azından 4-5 yıl götürecek bir şey bakmanız daha doğru olacaktır. Bu süre sonunda aracınızı değiştirmek istediğinizde ne kadar az değer kaybetmişse o kadar iyi olacaktır. Gelin en çok değer kaybeden 8 arabaya beraber bakalım. Ancak bu sonuçlar elde edilirken global veriler kullanıldığı için ülkemiz için tamamen geçerli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.
8. Mercedes-Benz E-Class – %67.2
7. BMW 5-Series – %67.3
6. BMW 6-Series – %68.3
5. Ford Mondeo Energi - %69.4
4. Mercedes-Benz S Class – %69.9
3. BMW 7 Series – 71.2%
2. Chevrolet Volt – 71.1%
1. Nissan Leaf (ilk nesil) – 72%