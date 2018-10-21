En Fazla Değer Kaybeden 8 Otomobil

Değer kaybetme, her mülkte öyle ya da böyle gerçekleşen bir olay. Ancak bunu, bazıları diğerlerinden daha çok yaşıyor. Sizler için en çok değer kaybeden 8 otomobili listeledik.

Kaynak : https://www.slashgear.com/the-top-8-cars-with-the-highest-depreciation-21550781/

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