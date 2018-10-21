En Fazla Değer Kaybeden 8 Otomobil

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Değer kaybetme, her mülkte öyle ya da böyle gerçekleşen bir olay. Ancak bunu, bazıları diğerlerinden daha çok yaşıyor. Sizler için en çok değer kaybeden 8 otomobili listeledik.

Bir araç satın alırken sizi en azından 4-5 yıl götürecek bir şey bakmanız daha doğru olacaktır. Bu süre sonunda aracınızı değiştirmek istediğinizde ne kadar az değer kaybetmişse o kadar iyi olacaktır. Gelin en çok değer kaybeden 8 arabaya beraber bakalım. Ancak bu sonuçlar elde edilirken global veriler kullanıldığı için ülkemiz için tamamen geçerli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.

8. Mercedes-Benz E-Class – %67.2

7. BMW 5-Series – %67.3

6. BMW 6-Series – %68.3
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5. Ford Mondeo Energi - %69.4

4. Mercedes-Benz S Class – %69.9

3. BMW 7 Series – 71.2%
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2. Chevrolet Volt – 71.1%

1. Nissan Leaf (ilk nesil) – 72%
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Kaynak : https://www.slashgear.com/the-top-8-cars-with-the-highest-depreciation-21550781/
Etiketler: BMW, Mercedes, değer kaybı
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