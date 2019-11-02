0'dan 100'e En Hızlı Şekilde Çıkabilen 10 Hibrit Otomobil

Hibrit araçların giderek yaygınlaşması, bu türün spor modellerde de görülmeye başlaması anlamına geliyordu. Peki geçmişten bu yana en hızlı şekilde 0'dan 100'e ulaşabilen araçlar hangileri?

Günümüzde giderek yaygınlaşan hibrit araçlar uzun süredir bizimle birlikteler. İlk seri üretime giren hibrit araç olan Toyota Prius, 1997 yılının Aralık ayında henüz daha milenyum başlamamışken üretilmişti. Birçok hibrit aracın ana amacı yakıttan tasarruf etmek olsa da bazı zeki mühendisler hibrit teknolojisini araçları hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek için de kullandılar.

Porsche 918, Ferrari LaFerrari ve McLaren P1, hibrit denince akla gelen ilk arabalar oluyorlar. Ancak hızlı hibrit sektöründe birçok araç bulunuyor. Peki en hızlı hibrit araçlar hangileri? İşte MotorTrend dergisinin hazırladığı 0’dan 100’e en hızlı ulaşan 10 hibrit araba:

10. 2018 Acura RLX Sport Hybrid SH-AWD

0-100: 4,9 saniye

Listede bulunan en yavaş hibrit araba bile 0’dan 100’e beş saniyenin altında çıkmayı başarıyor. Dört çeker sisteme sahip olan bu aracın hibrit sistemi, 2 tonluk lüks sedanı 4,9 saniyede 100 km/sa hızına ulaştırmayı başarıyor.

9. Volvo S60 T8 Polestar

0-100: 4,5 saniye

Güvenliğe ciddi önem veren bir hibrit araç mı arıyorsunuz? İşte karşınızda Volvo’nun en hızlı hibriti. Dört silindirli motora sahip olan Volvo S60 T8 Polestar, toplamda 415 beygire ve 669 torka sahip.

8. 2019 Mercedes-AMG CLS 53 4matic+

0-100: 4,1 saniye

Bu araç tam olarak hibrit olmasa da aracın sahip olduğu 48 voltluk elektrik mimarisi, yüksek voltajlı sistemlerin performansa etki ettiğini gösteren bir örnek. Mercedes-AMG CLS 53 4matic+, 0’dan 100’e yalnızca 4,1 saniye içerisinde ulaşabiliyor.

7. 2015 BMW i8

0-100: 3,8 saniye

BMW i8, hibrit dünyasını alt üst eden bir otomobil olamadı. Ancak araç, McLaren P1’ın onda biri kadar düşük fiyata satıldığı için 0’dan 100’e olan performansındaki 1,2 saniyelik fark gayet kabul edilebilir. Tabii aracın görünüşünün herkesi mest ettiğini de söylemek yanlış olmaz.

6. 2018 Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo

0-100: 3,7 saniye

Porsche’nin Panamera 4 E-Hybrid’i araçlarında aynı anda lüksü ve gücü isteyen insanlar için birebir. Araç, Panamera ailesinde en hızlı araç olmasa da Porsche dünyasına atılmak için birebir sayılabilecek fiyata sahip.

5. 2017 Acura NSX

0-100: 3,1 saniye

Acura’nın yeni NSX aracı, F1 efsanesi Ayrton Senna’nın da gelişimine yardım ettiği orijinal araçla kıyaslama yapılmasını istiyor gibi duruyor. Orijinal NSX’e kıyasla bu araç resmen güç gösterisi yapıyor. Araç, üç adet V-6 elektrikli motora sahip.

4. 2018 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

0-100: 2,8 saniye

Artık fark ettiğiniz üzere yavaş yavaş 3 saniyenin altına inmeye başladık. Bir önceki Porsche modelinde de bahsettiğimiz gibi Panamera serisi özellikle lüksü ve gücü isteyenlerin yanında.

3. 2014 McLaren P1

0-100: 2,6 saniye

İşte sıra geldi listenin ilk üçüne. Üçüncü sırada McLaren’in 2014 model P1’i bulunuyor. Araç, 904 beygir gücüne ve 900 torka sahip. Dolayısıyla böyle bir araç yol gördüğünde dayanamayıp yola yapışıyor ve uçup gidiyor.

2. 2015 Porsche 918 Spyder

0-100: 2,4 saniye

İlk 10’u sıraladığımız listede 3 adet Porsche olması çok mu sıradışı? Bizce değil. Porsche’un 918 Spyder modeli tam anlamda modern bir mucize. Araç, dört çeker sisteme sahip 887 beygir gücüyle çalışıyor. Tabii dört çeker sistem ve bu kadar yüksek beygir gücü birleşince ortaya inanılmaz bir güç doğuyor.

2015 Ferrari LaFerrari

0-100: 2,4 saniye

Sonunda listenin liderine ulaştık! Tabii ilk sırada efsanevi İtalyan otomobil markası Ferrari’den başka kim olabilirdi ki? Peki LaFerrari’nin 500 adetten az üretilmesi bu aracı daha da özel kılmıyor mu? Klasik Ferrari görünümünün de muhteşem bir şekilde gözüktüğü araç, V12 motorundan 788 beygir gücü üretiyor.