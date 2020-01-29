Fiyatına Göre Alınabilecek En İyi 26 Kulak Üstü Kulaklık

Müzikseverlerin hayatında vazgeçilmez bir yer kaplayan kulaklıklar, yeni bir ürün satın almak istediğinizde önünüzde çok fazla seçenek olduğu için kafa karıştırıcı olabilir. Biz de sizler için fiyatına göre son derece yüksek performans sunan kulaklıkları listeledik.

Günümüzde akıllı telefonlarımız üzerinden yalnızca konuşmuyor, aynı zamanda müzik dinleme ya da film ve dizi izleme gibi aktiviteler de yapıyoruz. Bu noktada bir gereklilik haline gelen kulaklıklar, kulak içi ve kulak üstü olarak iki farklı türde karşımıza çıkıyor.

Kulak üstü kulaklıklar, gerek daha yüksek gerek daha temiz ses vermeleri sebebiyle kullanıcıların daha fazla tercih ettiği kulaklıklar arasında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta, fiyatına göre alınabilecek en iyi 16 kulak içi kulaklığı sizler için derlemiştik. Şimdiyse kulak üstü kulaklıklara göz atacağız. Yazımızın içerisinde kablolu ve kablosuz kulak üstü kulaklıkların yanı sıra kulak üstü oyuncu kulaklıklarına da ulaşabilirsiniz.

Kablolu kulak üstü kulaklıklar:

Sony MDR-ZX110B

Fiyat: 106,68 TL

Kulaklık konusunda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Sony’nin giriş seviyesindeki kulaklığı Sony MDR-ZX110B, fiyatına göre son derece başarılı baslara sahip. Aynı zamanda sağlam bir kabloya da sahip olan kulaklık, çok para vermek istemeyen ancak fiyatına göre en iyisini arayanlar için ilk tercihlerden olabilir. Son olarak kulaklıkta mikrofon bulunmadığını da belirtmekte fayda var.

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Motorola Pulse 2

Fiyat: 109,79 TL

Kulak üstü kulaklıklarda uygun fiyatta gürültü izolasyonu sunan nadir kulaklıklardan olan Motorola Pulse 2, benzersiz bir müzik deneyimini kullanıcılara sunuyor. Çıkarılabilen kablo yapısıyla birlikte kopmalara karşı küçük de olsa bir koruma sağlayan kulaklıkla müziğinizi istediğiniz an istediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz.

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Sony MDR-ZX310APB

Fiyat: 135,14 TL

Sony’nin giriş seviyesindeki kablolu ve mikrofonlu kulaklıkları arasında fiyatına göre en başarılı kulaklıklardan biri olan MDR-ZX310APB, hafif ve katlanır tasarımıyla birlikte taşıma konusunda da size kolaylık sağlıyor. Güçlü ve dengeli bir sese sahip olan kulaklıkta 1,2 metrelik de bir kablo olduğunu söyleyebiliriz.

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Philips SHK2000BL/00

Fiyat: 169,90 TL

Küçük kardeşiniz ya da çocuğunuz müzik dinlemeyi seviyorsa ve şu an için kulaklığı yoksa Philips’in ilgisini çekecek renklere sahip olan SHK2000BL/00 kulaklığını tercih edebilirsiniz.

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JBL T500

Fiyat: 169,99 TL

Kulaklık denince akla ilk gelen ve açıkçası en çok gördüğümüz markalardan olan JBL, başarılı kulaklıklar üretmeye devam ediyor. Beyaz, lacivert, siyah ve pembe renk seçenekleriyle birlikte gelen kulaklık, rahat yapısıyla da saatlerce müzik dinleyip bir an bile rahatsız olmamanızı sağlıyor.

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Urbanears Plattan 2

Fiyat: 220,59 TL

Kulaklık sektöründe başarılı isimler arasında yer alan Urbanears, yalnızca müzik dinlemek değil, aynı zamanda bu müziği paylaşmak isteyenler için de mükemmel bir kulaklık. İki adet kablo girişi sayesinde hem kendi kulaklığınızı telefonunuza bağlayabilir hem de bir arkadaşınızın kulaklığını kendi kulaklığınıza bağlayabilirsiniz. Bu sayede aynı müziği rahatça dinleyebilirsiniz.

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JBL T450

Fiyat: 179,00 TL

Ses teknolojileri konusunda son derece iddialı olan JBL’in kablolu kulaklıklarından JBL T450, temiz baslarının yanı sıra dengeli sesleriyle de müzik deneyiminizi artırabilir. Dahili mikrofonu sayesinde gelen aramaları anında cevaplayıp arama bitince müzik zevkinize de devam edebilirsiniz.

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Sony MDRXB550APR.CE7

Fiyat: 284,99 TL (Mavi renk seçeneği)

Sony’nin ses kalitesindeki yeteneklerini sergilediği MDRXBA550APR.CE7 isimli kulaklığıyla hem bas hem de tizleri son derece temiz bir şekilde alabilirsiniz. Sağlam yapısıyla da güven veren kulaklık, fazla para harcamak istemeyen ancak güzel bir kulaklık sahibi olmak isteyen kişiler için birebir.

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Beats ML992ZE/A EP

Fiyat: 399,90 TL

Kulaklık konusunda profesyonellerin de tercihleri arasında bulunan Beats’in giriş seviyesindeki kulaklığı ML992ZE/A EP, Beats dünyasına adım atmak isteyenler için mükemmel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Siz de Beats’in kullanıcılarına ne vadettiğini öğrenmek istiyorsanız deneyiminize bu kulaklıkla başlayabilirsiniz.

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Sennheiser HD 400S

Fiyat: 448,60 TL

Gerek kalitesi gerek rahatlığıyla öne çıkan HD 400S ile birlikte daha fazla müzik dinlemek isteyeceksiniz. Ultra güçlü gürültü engelleme özelliği sayesinde müzik dinlerken rahatsız olmanızı önleyen HD 400S, aynı zamanda dayanıklı ve birbirine dolanmayı engelleyen kablosuyla rahat etmenizi sağlayacak.

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Marshall Major III

Fiyat: 459,57 TL

Özellikle amplifikatör konusunda dünyaya sesini duyurmuş olan Marshall’ın ses teknolojilerindeki uzmanlığı tartışılmaz. Hem tasarım hem de ses kalitesi konusunda imzasını atmış olan Marshall’ın Major III kulaklığıyla dinlediğiniz müziklerin kalitesini bir ileri seviyeye taşıyabilirsiniz.

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Kablosuz kulak üstü kulaklıklar:

HP Pavilion 600

Fiyat: 188,99 TL

Bluetooth kulaklıkların nispeten pahalı fiyatlarına karşın uygun fiyatta bir kulaklık sunan HP, hem kablolu hem de kablosuz bir kullanım sağlıyor. 12 saatlik pil ömrü bittikten sonra kullanıma kabloyla da devam etmenize olanak tanıyan Pavilion 600 ile ister kablolu ister kablosuz şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

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Motorola Pulse Escape

Fiyat: 250,00 TL

Günümüzdeki çoğu kulaklıktan farklı ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olan Motorola Pulse Escape, 18 metreye kadar standardın üzerinde bir kapsama alanıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Hafif ve katlanabilir yapısının yanı sıra 10 saate kadar kullanım süresini de kullanıcılarına sunan kulaklık, yine Bluetooth kulaklıklara oranla uygun fiyatlı diyebileceğimiz kulaklıklar arasında yer alıyor.

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Philips SHB3075BK

Fiyat: 259,91 TL

Philips’in bas odaklı dinleyicileri kendisine çekecek olan SHB3075BK isimli kulaklığıyla birlikte en derin tonları bile rahatlıkla duyabilirsiniz. 12 saate kadar pil ömrü sağlayan kulaklık, aynı zamanda müzik deneyiminizi her zaman en iyi şekilde tutabilmek için ses yalıtımına da önem vermiş.

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Sony WH-CH510

Fiyat: 299,00 TL

Ses konusunda kendini kanıtlamış olan Sony, Bluetooth kulaklıklar konusunda da son derece iddialı bir şekilde devam ediyor. Kablosuz kulaklık denilince akla ilk gelen özelliklerden olan pil ömrü, bu kulaklıkla bir sorun teşkil etmiyor. 35 saate kadar kesintisiz dinleme vadeden Sony WH-CH510, Type-C kablosuyla birlikte 10 dakikalık bir hızlı şarjın ardından 90 dakikaya kadar çalma süresi sunuyor.

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Jabra Move Style Edition

Fiyat: 313,75 TL

Dijital sinyal işleme teknolojisiyle sesin netliğini artıran Jabra Move Style Edition, 14 saate kadar pil ömrü sunarak gün içerisinde şarjı dert etmemenizi sağlıyor. Derin baslarıyla da tatmin eden kulaklıkla daha net müzik dünyasına geçiş yapabilirsiniz.

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JBL T500BT

Fiyat: 329,90 TL

Son zamanların en popüler kulaklıkları arasında bulunan JBL T500BT, gerek hafif yapısı gerek derin basları gerekse temiz tizleriyle birlikte kullanıcıların aradığı kulaklık olmayı başarıyor. 16 saate kadar kesintisiz müzik vadeden kulaklık, aynı zamanda hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Anker Soundcore Life Q10

Fiyat: 369,89 TL

Listemizdeki belki en ilginç ürünlerden biri olan Life Q10, özelliklerine bakıldığı zaman bedavadan biraz pahalı bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Her şeyden önce bu kulaklık, 60 saatlik pil ömrü sunuyor. Bu da her gün iki saat müzik dinlerseniz bir ay boyunca kulaklığı şarj etmeye ihtiyacınız olmadığı anlamına geliyor. Pil ömrünün yanı sıra 40 KHz’e kadar olan frekans aralığı da piyasadaki birçok kulaklığın üstüne çıkmış durumda. Bas tonlarında son derece iddialı olan ve kendi teknolojisini kullanan Life Q10, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına da sahip. Son olarak kulaklığın hızlı şarjı desteklediğini ve 5 dakika şarj etmeniz halinde 5 saate kadar müzik dinleyebileceğinizi ekleyelim.

Önemli not: Ürün şu anda iPhone 11 serisiyle uyumlu değil ancak kendi sitesinde yer alan bilgilere göre güncelleme üzerinde çalışılıyor.

Anker Soundcore Life Q10 isimli ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Anker SoundCore Vortex

Fiyat: 499,90 TL

aptX ve Hi-Res teknolojileriyle birlikte sesin en temiz ve en net halini aktarmaya çalışan Soundcore Vortex, 20 saatlik bir pil süresinin yanı sıra kablolu dinleme seçeneğiyle birlikte çalma süresinde sorun çekmeyeceğiniz bir kulaklık deneyimi sunuyor. Aynı zamanda kulağınızın rahat olmasını sağlayacak ‘hafızalı köpük dolgu’ sayesinde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.

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JBL T600BTNC

Fiyat: 506,57 TL

JBL’in Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisiyle öne çıkan kulaklığı T600BTNC, sadece ve sadece müziğe odaklanmak isteyenler, başka bir sesi duymak istemeyenler için en uygun tercihler arasında bulunuyor. 12 saate kadar pil ömrü sunan kulaklığın tam şarja ulaşmasıysa yaklaşık 2 saat alıyor.

JBL T600BTNC isimli ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sennheiser HD 4.40 BT

Fiyat: 698,30 TL

Müzik dinleme konusunda teknolojinin sınırlarını da zorlamasıyla bilinen ve en iyi sesi hedefleyen Sennheiser, HD 4.40 BT isimli ürünüyle birlikte en çok tercih edilen kablosuz kulaklıklar arasındaki yerini almış durumda. 25 saatlik bir pil ömrü sunan HD 4.40 BT, ses konusunda sizi üzmeyecek bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.

Sennheiser HD 4.40 BT isimli ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Beats Solo3

Fiyat: 999,00 TL

Belki de dünyanın en popüler kulaklık üreticilerinden olan Beats’in Solo3 isimli kulaklığıyla gerçek bir Beats sahibi olmaya hazırlanın. Derin baslar ve net bir şekilde duyabileceğiniz tizlerle birlikte daha önce hiç müzik dinlememiş gibi hissedeceksiniz. 40 saate kadar pil ömrüyle birlikte kesintisiz müzik sizi bekliyor.

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Oyuncu kulaklıkları:

Razer Electra V2 USB

Fiyat: 382,73 TL

Oyuncu ekipmanı denilince akla ilk gelen isimlerden Razer’ın Electra V2 kulaklığıyla birlikte oyunlardaki hiçbir sesi kaçırmayacaksınız. Sisteminizi öne çıkaracak olan tasarımıyla birlikte getirdiği ses kalitesi, oyun performansınızı ses dışında artırmayacak olsa bile sizi daha fazla oyun oynamaya iterek gelişmenizi sağlayacak diyebiliriz.

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SteelSeries Arctis 3 (2019 Edition)

Fiyat: 389,90 TL

PC, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, VR ve mobil cihazlarda oyun oynadığınız zaman yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Arctis 3 ile birlikte kendinizi oynadığınız oyunun içerisinde hissedeceksiniz. Windows 10 PC ya da Xbox One konsollarında yerel Surround seslerle tam uyumlu olan kulaklıkla birlikte oyun deneyiminizi bir ileri seviyeye taşıyın.

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Logitech G231 Prodigy

Fiyat: 399,00 TL

Yüksek kaliteli Stereo bir ses sunan G231 Prodigy, rahat yapısı ve her detayı duyabileceğiniz ses teknolojisi sayesinde oyuncuların gözbebeği haline gelmiş durumda. Uzun kullanım sonucunda terden etkilenebilen kulak yastıkları konusunu da düşünen G231 Prodigy, aynı zamanda yıkanabilen bir kumaşa sahip.

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Sennheiser GSP 300

Fiyat: 499,12 TL

Gürültü önleme özelliği ve 2 metrelik uzun kablosuyla oyuncuların neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayan GSP 300, aynı zamanda oyuncuların rahatlığını da düşünmüş. Lüks XL hafızalı köpük dolgulu kulak yastıkları sayesinde saatlerce kulaklık takılı olsa dahi kulaklık taktığınızı hissetmeyeceksiniz.

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