En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon Açıklandı - 2022

Her türlü ekran teknolojisini inceleyip derecelendiren bir kuruluş olarak hizmet veren DisplayMate, "en iyi ekrana sahip akıllı telefon ekranı" unvanının yeni sahibini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre piyasadaki en iyi ekrana sahip akıllı telefon artık iPhone 14 Pro Max. Böylelikle Apple'ın 2022 model amiral gemisi telefonu, yılın en iyi ekranlı telefonu olarak kayıtlara geçmiş durumda.
iPhone 14 Pro Max'e yapılan testlerden önce yapılan değerlendirmelerde, en iyi ekrana sahip telefonun iPhone 13 Pro Max olduğu ifade ediliyordu. Bu noktada, iPhone 13 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasında çok büyük bir fark olmadığını düşünüyorsanız, haklısınız. Ancak ekstra olarak iPhone 14 Pro Max, 1-120 Hz değişken ekran tazeleme hızına ve daha geniş görüş alanı sunan Dynamic Island özellikli bir ekrana sahip.
iPhone 14 Pro Max'in söylenenden fazlasını sunuyor!
Apple tarafından yapılan açıklamalarda, iPhone 14 Pro Max'in ekranının 2.000 nit parlaklık değerine sahip olduğu açıklanmıştı. Bu rakam, iPhone 13 Pro Max'in ekranının iki katı kadardı. Ancak DisplayMate tarafından yapılan testler, gerçek sonuçların açıklanandan bile iyi olduğunu ortaya koydu. DisplayMate'in açıklamasına göre iPhone 14 Pro Max, 2.000 nit değil 2.300 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.
iPhone 14 Pro Max'in ekranının en iyi olduğu kategoriler
DisplayMate, telefonların ekranlarını bazı kategoriler altında test ediyor. Yapılan testlerde, iPhone 14 Pro Max'in 15 kategoride en iyi ekrana sahip akıllı telefon olduğunu ortaya koydu. O kategoriler şöyleydi:
- En yüksek beyaz renk doğruluğu
- En yüksek mutlak renk doğruluğu
- Renk doğruluğunda en küçük kayma
- Renk doğruluğunda en küçük maksimum renk kayma seviyesi
- En yüksek görüntü kontrastı ve yoğunluk doğruluğu
- Görüntü kontrastı ve yoğunluk doğruluğunda en küçük kayma
- Maksimum parlaklıkta en düşük renk değişikliği
- OLED ekranlı akıllı telefonlar arasında en yüksek tam ekran parlaklığı
- En yüksek pik ekran parlaklığı
- En yüksek kontrast
- En düşük ekran yansıması
- Ortam ışığında en yüksek kontrast
- Görüş açısı değiştiğinde en düşük parlaklık değişimi
- Görüş açısı değiştiğinde en düşük beyaz renk değişimi
- En yüksek görünür ekran çözünürlüğü
DisplayMate'in açıklamasına göre iPhone 14 Pro Max'in ekran kalibrasyon seviyesi, "görsel olarak mükemmelden ayırt edilemez"di. Şirket, tüm bunları bir araya getirerek iPhone 14 Pro Max'in ekranına A+ derece verdiğini ve bugüne kadarkilerin en iyisi olduğunu ifade ediyor.