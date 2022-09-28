En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon Açıklandı - 2022

Ekran derecelendirme kuruluşu DisplayMate, dünyanın en iyi ekranına sahip akıllı telefonunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre iPhone 14 Pro Max'in ekranı, sunduğu teknik özelliklerle bugüne kadarkilerin en iyisi...

Her türlü ekran teknolojisini inceleyip derecelendiren bir kuruluş olarak hizmet veren DisplayMate, "en iyi ekrana sahip akıllı telefon ekranı" unvanının yeni sahibini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre piyasadaki en iyi ekrana sahip akıllı telefon artık iPhone 14 Pro Max. Böylelikle Apple'ın 2022 model amiral gemisi telefonu, yılın en iyi ekranlı telefonu olarak kayıtlara geçmiş durumda.

iPhone 14 Pro Max'e yapılan testlerden önce yapılan değerlendirmelerde, en iyi ekrana sahip telefonun iPhone 13 Pro Max olduğu ifade ediliyordu. Bu noktada, iPhone 13 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasında çok büyük bir fark olmadığını düşünüyorsanız, haklısınız. Ancak ekstra olarak iPhone 14 Pro Max, 1-120 Hz değişken ekran tazeleme hızına ve daha geniş görüş alanı sunan Dynamic Island özellikli bir ekrana sahip.

iPhone 14 Pro Max'in söylenenden fazlasını sunuyor!

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, iPhone 14 Pro Max'in ekranının 2.000 nit parlaklık değerine sahip olduğu açıklanmıştı. Bu rakam, iPhone 13 Pro Max'in ekranının iki katı kadardı. Ancak DisplayMate tarafından yapılan testler, gerçek sonuçların açıklanandan bile iyi olduğunu ortaya koydu. DisplayMate'in açıklamasına göre iPhone 14 Pro Max, 2.000 nit değil 2.300 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

iPhone 14 Pro Max'in ekranının en iyi olduğu kategoriler

DisplayMate, telefonların ekranlarını bazı kategoriler altında test ediyor. Yapılan testlerde, iPhone 14 Pro Max'in 15 kategoride en iyi ekrana sahip akıllı telefon olduğunu ortaya koydu. O kategoriler şöyleydi:

En yüksek beyaz renk doğruluğu

En yüksek mutlak renk doğruluğu

Renk doğruluğunda en küçük kayma

Renk doğruluğunda en küçük maksimum renk kayma seviyesi

En yüksek görüntü kontrastı ve yoğunluk doğruluğu

Görüntü kontrastı ve yoğunluk doğruluğunda en küçük kayma

Maksimum parlaklıkta en düşük renk değişikliği

OLED ekranlı akıllı telefonlar arasında en yüksek tam ekran parlaklığı

En yüksek pik ekran parlaklığı

En yüksek kontrast

En düşük ekran yansıması

Ortam ışığında en yüksek kontrast

Görüş açısı değiştiğinde en düşük parlaklık değişimi

Görüş açısı değiştiğinde en düşük beyaz renk değişimi

En yüksek görünür ekran çözünürlüğü

DisplayMate'in açıklamasına göre iPhone 14 Pro Max'in ekran kalibrasyon seviyesi, "görsel olarak mükemmelden ayırt edilemez"di. Şirket, tüm bunları bir araya getirerek iPhone 14 Pro Max'in ekranına A+ derece verdiğini ve bugüne kadarkilerin en iyisi olduğunu ifade ediyor.