Xbox 360'a Çıkmış, En İyi ve En Kötü Grafiklere Sahip 10 Oyun

Microsoft’un piyasaya sürdüğü ve bir zamanlara damga vuran oyun konsolu Xbox 360’a bugüne kadar çok iyi oyunlar çıktı. Bu oyunlardan en iyi görünen 5 tanesiyle en kötü görünen 5 tanesini sizler için listeledik.

Microsoft’un Xbox oyun konsolu serisi, grafik ve işlemci gücü söz konusu olduğunda her zaman sınırları zorlamayı bildi. 2001’de üretilen ilk Xbox oyun konsolu bile bugünün son derece yüksek standartlarına göre bazı takdire değer görsel çabalar içeriyor.

Xbox 360 oyun konsolu, ilginç bir şekilde çok uzun bir dönem geçirdi. Bu uzun dönem, oyun görsellerinin hızla değiştiği ve geliştiği bir çağ olması bakımından Xbox’ın grafik konusunda ne kadar başarılı bir iş çıkardığının göstergesi. Hâlâ oynanabilir seviyede oyunlar bulunduran Xbox 360’ın önce grafikleriyle oyuncuları mutlu eden 5 oyuna daha sonra ise çağın gerisinde kalmış grafikleriyle dikkat çeken yine 5 oyununa gelin hep birlikte göz atalım.

Hâlâ iyi görünen 5 Xbox 360 oyunu

1. Borderlands 2

Son günlerde, uzun zamandır beklenen Borderlands 3 piyasaya çıktı. Borderlands 3’ün bu kadar çok beklenmesinin sebebi ise hiç şüphesiz Borderlands 2’ydi. 8 yıl önce çıkan oyun hâlâ grafikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor ve günümüzde de birçok oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

2. Forza Horizon

Playground Games tarafından yapılan Forza Horizon’ı bu listeye almamak olmazdı. Forza Horizon, sadece açık dünya yarış oyunu kapsamında değil grafikleri ve ‘gerçekçiliğiyle’ gözleri kamaştırmıştı. Şu an Forza Horizon 4, Xbox’ın en sevilen oyunlarından birisi ve bunun nedeni Forza Horizon da bile görsel kaliteye önem verilmiş olması. Oyun 30 FPS ile sınırlandırılmasına rağmen, çevre manzarasını izlemek büyük bir keyif.

3. Halo 4

Halo 4, Xbox 360’a çıkış gerçekleştirirken oyuncular yeni teknolojilere ayak uyduramama konusunda endişeliydiler ancak Halo 4, adeta ortalığı yıktı geçti. Görsel kalitesinin yanında oynanış mekaniğini de üst seviyelere çeken Halo 4, etkileyici aydınlatma, parçacık efektleri ve geliştirilmiş karakter modellemeleriyle konsol tarihine geçen oyunlardan birisi oldu.

4. Resident Evil 5

Korku ve macera oyunu dediğimizde ilk aklımıza gelecek olan oyun serisi olan Resident Evil’ın 5. oyunu, ilk çıktığı an oyuncuları adeta büyülemişti. Özellikle Resident Evil 5, detaylı ve başarılı sinematik görüntülerin yanında geliştirilmiş 3D modellemeleri de getirmişti ve bu görsel kalite oyundan daha çok ‘korkmamızı’ sağlamıştı.

5. Gears of War 3

Kısa bir süre önce yayınlanan Gears 5 şu anda Xbox cephesinin vitrininde yer alırken, Epic Games’in oyun serisinin her oyunu çıktığı döneme damga vurmayı başardı. Gears of War 3, Gears serisi arasında belki en iyi oyun değil ancak Xbox’ın en güzel görünen oyunlarından birisi. O dönemde Unreal Engine 3 oyun motorunu kullanan yapımcılar, oyun motorunun tüm sınırlarını zorlamış ve görkemli bir görsel şölen sunmuşlar.

Çağının gerisinde kalmış Xbox 360 oyunları

1. Shows its Age: Hour Of Victory

2007’de çıkan oyun neredeyse 2000’de çıkmış oyunların grafikleriyle aynı derecedeydi. Vuruş hislerini kendisinden birkaç yıl önce çıkmış olan Counter-Strike’tan kopyalamış gibi görünen oyun, Xbox 360’ın en kötü grafiklerine sahip oyunlardan birisi.

2. Perfect Dark Zero

Perfect Dark Zero’da oyunun geçtiği atmosfer oldukça soğuk ve yine kendi döneminin gerisinde görülüyor. İlk çıkış yapacağı zaman büyük bir beklentiye sahip olan oyun, görsel yetersizliği sebebiyle oyuncuları üzmüştü.

3. Duke Nukem: Forever

Oyun tarihinin en sevilen FPS oyunlarından birisinin devam oyunu olması açısından merakla beklenen Duke Nukem: Forever, ortalama grafik kalitesiyle oyuncuların karşısına çıkmıştı. Eski bir oyun gibi görünen Duke Nukem: Forever, 3D grafiklerin en uç noktalarına varan oyunlardan birisi.

4. Crackdown

Günümüzde Crackdown oyunları oldukça iyi grafiklere sahip olsalar da oyun serisi bugünlere kolay gelmedi. İlk Crackdown oyunu Xbox 360’a çıktığında oldukça sınırlı bir oyundu. Çıktığı yıla göre yeterli görsel kaliteyi oyuncularla buluşturamayan oyun, atmosfer olarak da oldukça yetersizdi.

5. Leisure Suit Larry: Box Office Bust

Bu aksiyon ve macera oyunu, renkli görselleriyle dikkat çekmeye çalışsa da bu çaba oldukça ucuz ve aceleci olmuş durumda. Fazlasıyla garip görünen oyun, henüz bitmemiş bir oyun gibi duruyor ve çağının bir hayli gerisinde.