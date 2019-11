Oyunları Daha da Unutulmaz Kılan 10 Şahane Jenerik Müziği

Bilgisayar oyunları dünyası tamamı yüzülmesi neredeyse imkansız olan bir okyanus gibi... O destansı maceraların fırtınaları, tufanları ise oyun müzikleri. Bugün unutamadığımız oyun müziklerini hep birlikte hatırlıyoruz.

Bir oyunu, oyun yapan en önemli faktörler nelerdir? Oyunun hikayesi, oyunun mekanikleri ve oyunun grafikleri gibi uzayan bir liste yapabiliriz. Ancak tüm bunların yanında bir de oyunların kulaklardan silinmeyen müzikleri vardır. Doğru anda çaldığı zaman tüylerimizi ürperten, hatta bazen gözlerimizi bile dolduran müzikler. Bugün sizler için bu müzikleri listeliyoruz.

Mario:

Platform oyunlarının ilk örneklerinden olan Mario, bir dönemin en unutulmaz oyunlarından biri. Öyle ki, yaratıcısı Nintendo, Mario karakterini hala etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Haliyle bu serinin oyun müziği de unutulmazlar arasında yerini alıyor.

Tetris:

Tetris, adı geçtiği zaman akan suları durduracak cinsten bir bulmaca oyunu. Her ne kadar yıllardır herkesin oynadığı bir oyun olsa da oyunda başarılı olmak büyük bir hayal gücü ve karar verme yeteneği gerektiriyor. Yukarıdan düşen tuğlaları nereye koyacağımıza karar vermeye çalışırken arka planda çalan müziği de akıllarımıza kazınmış durumda. Bu yüzden unutulmazlar listemizde Tetris’in oyun müziği de var.

Sonic the Hedgehog:

Şimdilerde filmi yapılan Sonic, aslında 1991 yılında hayatımıza giren bir karakterdi. Yine bir platform oyunu olan Sonic the Hedgehog, Mario’ya benzemeyen yapısıyla dikkat çekiyordu. Oradan oraya yuvarlanıp canavarları alt etmeye çalıştığımız oyunun ilk bölümü Green Hill Zone’da çalan müzikse akıllarımıza işlendi.

Mortal Kombat:

Dövüş oyunları konuşulduğu zaman Mortal Kombat apayrı bir yere konur. Street Fighter ve Tekken gibi güçlü rakiplerinden farklı oynanışıyla ayrılan Mortal Kombat’ın oyun müziği hala daha ülkemizde bazı uzak doğu spor salonlarında çalınır.

Duke Nukem 3D:

Duke Nukem serisi FPS türünün atalarından sayabileceğimiz bir seri. 2011 yılında çıkan son oyunu Duke Nukem: Forever her ne kadar eleştirmenlerden iyi puanlar almasa da saygıdeğerliğini koruyan bu seriye ait Duke Nukem 3D oyununun ana müziği, Megadeth gibi efsane bir grubun ellerinden çıkmıştı.

Need for Speed 3: Hot Pursuit:

1998 yılında çıkışını yapan Need for Speed 3: Hot Pursuit o kadar sevilen bir oyundu ki, Electronic Arts 2010 yılında oyunu yeniden yapmıştı. Oyunu oynayanların hatırlayacağı üzere, oyunda bulunan tüm müzikler hareketli parçalardı. Bizlere sunulan harika kovalama sekansları sırasında hepimizin üst ok tuşuna daha sert basmasını sağlayan müziklerden oluşan oyun, unutulmaz bir de menü müziğine sahipti.

Max Payne:

Karanlık yapısıyla ve hikayesiyle bizleri ekran başına kilitleyen oyun Max Payne, en az oyunun kendisi kadar hüzünlü ve bir o kadar da açıp açıp dinlenesi müziğiyle unutulmazlar listemize giriş yaptı.

Battlefield 1942:

Battlefield sunduğu inanılmaz savaş hissiyatıyla tüm oyunseverlerin gönlünde taht kurmuş bir seri. Oyunun ana müziği hala ne zaman duysa oyuncuları heyecanlandırır ve eski günlere götürür. Hatta bu müzik serinin hayranları tarafından o kadar seviliyor ki, her yeni oyunda bu müziğin farklı sürümleri kullanılıyor.

GTA: San Andreas:

Geldik listemizin en heyecan verici müziklerinden birine. GTA serisi her yeni oyununda farklı ana müzikler kullanarak hepsini oyunculara sevdirmeyi başaran bir seri. Her ne kadar tüm oyunlarında bu listeye girmeyi hak eden müzikler kullanılmış olsa da, biz listemizdee bu müzikler arasında en ikonik olanına yer vermeyi seçtik.

Portal:

Portal serisi, her ne kadar bir bulmaca oyunu olsa da esprili yapısıyla aynı zamanda oynayanları güldürmeyi de başaran bir seriydi. İlk oyunun sonunda çalan bu müzik, adeta oyunun bir özeti niteliğinde.

Assassins Creed II:

Assassin’s Creed, günümüzde hala aktif bir şekilde hayatına devam eden serilerden bir tanesi. Serinin her yeni oyunu eleştirmenler tarafından olumlu notlar alıyor ancak serinin 2. Oyunu Assassin’s Creed II, hem sunduğu dünya hem de müzikleriyle diğer oyunlara göre bir adım önde duruyor. Oyunun müziklerinden Ezio’s Family ise adında Ezio geçmesine rağmen, serinin Ezio karakterini içermeyen bazı devam oyunlarında yeniden düzenlenerek kullanıldı.

Crysis 2:

Crysis serisi Türk oyuncuların gönlünde taht kurmuş serilerden biri. Serinin 2. oyununun müzikleri Holywood filmleri için yaptığı müziklerden de tanınan isim Hans Zimmer. Oyunun müziklerini dinlerken usta isim Hans Zimmer’ın dokunuşları rahatlıkla duyulabiliyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim:

Yeni oyunu merakla beklenen Elder Scrolls serisinin 5. oyunu Skyrim, 2011 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana her seveni tarafından defalarca bitirilen bir oyun. Oyunun ana müziği oyundaki karakterimizin gücünü yansıtan cinsten. Hatta oyunun ana müziği, O Ses yarışmasının hem yerli hem de yabancı sürümlerinde yarışmacılar tarafından söylenilen bir parça.

The Last of Us:

Belki de PlayStation’a özel olmasıyla çok üzen bir oyun olan The Last of Us, harika hikaye anlatımıyla oyunculara müthiş bir deneyim sunan bir yapım. Bu hikaye anlatımını harika bir de müzikle süsleyen oyun, dinledikçe insanı rahatlatan ve bir o kadar da çarpıcı sahneleri oyunu oynayanların gözünde canlandıran türde bir müziğe sahip.

The Witcher 3: Wild Hunt:

Geldik listemizin son oyununa. The Witcher serisinin oyunculara sunduğu şeyleri burada sıralamaya yerimiz yetmez. Ancak listemize girme sebebi olan oyun müzikleri bahsedilmeyecek gibi değiller. Bir oyunun aslında bir oyundan fazlası olmayı başarabileceğinin en iyi kanıtı belki de Wild Hunt’ın müzikleri. Oyunda her ne yaşıyor olursanız olun, o an içinde bulunduğunuz duruma tam uyan müziklere sahip bu oyunun listemizde yer almayı başaran müziği, oyunla özdeşleşmiş Silver for Monsters parçası.

Oyun tarihinde iz bırakmış müzikleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Eğer listede olması gerektiğini düşündüğünüz müzikler varsa bu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Biz de isteğinizi gerçekleştirip içeriğimize eklemeler yapabiliriz.