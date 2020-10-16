2020’nin En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Açıklandı

Doğa Tarihi Müzesi, 2020’nin en iyi vahşi yaşam fotoğraflarını yayınladı. Büyük ödülü kazanan ve dereceye girmeyi başaran fotoğraflar Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde sergilenecek.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Doğa Tarihi Müzesi’nin her yıl düzenlediği “Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı” yarışmasında kazanan isim belli oldu. Bu sene düzenlenen yarışmanın kazananı 11 aydan fazla uğraşan ve sonunda Sibirya kaplanının ağaca sarılmış bir fotoğrafını yakalamayı başaran Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov oldu. Gorshkov, bu fotoğrafı çekmek için 11 ay süre boyunca Sibirya kaplanlarının bulunduğu yere gizli kameralar yerleştirdi.

Doğa Tarihi Müzesi’nin bilim direktörü ve jüri üyesi Tim Littlewood, kaçak avlanmadan dolayı nesli tükenme tehlikesi altında olan Sibirya kaplanının doğal ortamında çekilen bu fotoğrafın umut verdiğini söyledi. Gorshkov’un çektiği bu muhteşem fotoğraf dışında farklı dallarda ödül alan fotoğraflar da listelendi.

Bu fotoğrafçılar arasında henüz 13 yaşında Finlandiyalı bir fotoğrafçı olan Liina Heikkinen de yer alıyor. Etrafında kaz tüylerinin bulunduğu bir tilkiyi görüntülemeyi başaran Heikkinen, bu fotoğrafla 2020’nin Genç Yaşam Fotoğrafçısı seçildi. Yarışmada dereceye giren diğer fotoğraflar ve fotoğrafçılar ise şöyle:

Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Mogens Trolle

Jaime Culebras

Jose Luis Ruiz Jiménez

Frank Deschandol

Shanyuan Li

Gabriel Eisenband

Songda Cai

Alex Badyaev

Luciano Gaudenzio

Kirsten Luce

Paul Hilton

Alberto Fantoni

Ripan Biswas