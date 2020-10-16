2020’nin En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Açıklandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Doğa Tarihi Müzesi’nin her yıl düzenlediği “Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı” yarışmasında kazanan isim belli oldu. Bu sene düzenlenen yarışmanın kazananı 11 aydan fazla uğraşan ve sonunda Sibirya kaplanının ağaca sarılmış bir fotoğrafını yakalamayı başaran Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov oldu. Gorshkov, bu fotoğrafı çekmek için 11 ay süre boyunca Sibirya kaplanlarının bulunduğu yere gizli kameralar yerleştirdi.
Doğa Tarihi Müzesi’nin bilim direktörü ve jüri üyesi Tim Littlewood, kaçak avlanmadan dolayı nesli tükenme tehlikesi altında olan Sibirya kaplanının doğal ortamında çekilen bu fotoğrafın umut verdiğini söyledi. Gorshkov’un çektiği bu muhteşem fotoğraf dışında farklı dallarda ödül alan fotoğraflar da listelendi.
Bu fotoğrafçılar arasında henüz 13 yaşında Finlandiyalı bir fotoğrafçı olan Liina Heikkinen de yer alıyor. Etrafında kaz tüylerinin bulunduğu bir tilkiyi görüntülemeyi başaran Heikkinen, bu fotoğrafla 2020’nin Genç Yaşam Fotoğrafçısı seçildi. Yarışmada dereceye giren diğer fotoğraflar ve fotoğrafçılar ise şöyle:
Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
Mogens Trolle
Jaime Culebras
Jose Luis Ruiz Jiménez
Frank Deschandol
Shanyuan Li
Gabriel Eisenband
Songda Cai
Alex Badyaev
Luciano Gaudenzio
Kirsten Luce
Paul Hilton
Alberto Fantoni
Ripan Biswas