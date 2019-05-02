Huawei P30 Pro, Galaxy S10+, iPhone XS Yakınlaştırma Kıyası

Eğer amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon satın alacaksanız, kamera büyük önem taşıyor. Peki mevcut amiral gemileri arasında en iyi yakınlaştırmayı hangisi. iPhone XS, Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro kıyaslamasının sonucu, size mantıklı bir seçim yapma şansı sunacak.

Akıllı telefon kameralarına ilişkin üretilen çözümler, hem donanım hem de yazılım birlikteliğinin gücünü ortaya koyuyor. Mercimek kadar mercekleri peşi sıra yerleştiren kamera üreticileri, artık cebimizde sinematik kalitede görüntüler elde edebileceğimiz cihazları görmemizi sağlıyor.

Günümüzün en popüler amiral gemileri olan iPhone XS, Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro, özellikle yakınlaştırma konusunda ciddi şeyler sunuyorlar. Peki hangisi daha iyi? Bu sorunun cevabına geçmeden önce, Huawei P30 Pro’nun diğer iki cihazdan farklı olarak “periskop kamera” sistemini kullandığını belirtelim. 50x yakınlaştırma vadeden bu sistem, diğer iki cihazdan daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor mu? Bu sorunun cevabı da kıyaslamada yer alıyor.

Başlangıç: 1x yakınlaştırma

Üç telefonda da kamerayı açar açmaz göreceğimiz sonuçlar böyle. Bu aşamada sadece görüntülerin renkleri üzerine bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Huawei P30 Prı'da sarı, iPhone XS'de mavi renkler ağır basarken, Galaxy S10+ da ise iPhone XS'in daha kontrastı yüksek bir versiyonuna bakıyoruz.

5x yakınlaştırma:

İkinci aşamada 5x yakınlaştırma yaptığımız zaman, Huawei P30 Pro'nun gölgelerdeki koyu renk yoğunluğunu koruduğunu görüyoruz. Bu adımda netlik konusunda Samsung Galaxy S10+ biraz daha iyi sonuç vermiş görünüyor. Büyük ihtimalle görüntülerin çekilmesi ardından yazılımlar devreye girerek, S10+'ın daha keskin konuçlar elde etmesini sağlıyor. iPhone XS'in ise gölgelerde daha açık tonlar sağlayıp yazılımsal bir iyileştirme yaptığını anlamak mümkün.

5x yakınlaştırmadan kesilmiş görüntüler:

Bir önceki aşamada 5x yakınlaştırma ile çekilmiş görütülerden aynı bölgeyi kırparak daha net fikirler elde edebiliyoruz. Burada Huawei P30 Pro'nun donanımsal avantajını çok iyi şekilde kullandığını görmek mümkün. Zira daha çok sayıda piksel sayesinde, daha keskin katlar ve daha net renk ayrımları yapılabiliyor. Heykelin arkasındaki ağaç dallarına bakarak, netlik konusunda kesin bir izlenim sahibi olabiliriz. Diğer tarafta iPhone XS'in heykeldeki yazıyı biraz boğuk ve bulanık göstermesi, sensör çözünürlüğünün rakiplerine göre geride kalmasından kaynaklanıyor. Samsung Galaxy S10+ ise daha donuk renklerle iPhone XS'e kıyasla daha net görüntü sunuyor. Yine aynı şekilde S10+'ın yazılımsal olarak görüntüyü tüm alanlarda keskinleştirdiğini anlayabiliyoruz.

Hauwei P30 Pro'nun pesikop kamera sistemine sahip olması, diğer rakiplerine karşı arasındaki performans farkını açmasına neden oluyor. Eğer P30 Pro'daki kamera sisteminin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, aşağıdaki içeriğe göz atabilirsiniz: