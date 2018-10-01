En İyiden En Kötüye Çentikli Ekran Tasarımları

Malum akıllı telefonlarda bir çentik furyası başladı gitti. Gelecekte de uzunca süre ortadan kaybolacağa benzemiyor. Biz de sizler için bu yeni moda tasarımın en iyi ve en kötü örneklerini sıraladık.

Artık neredeyse tüm üst seviye telefonlar ekranında bir çentikle geliyor ve orta seviye telefonlarda da yavaş yavaş bu tasarımı görmeye başladık. İlk olarak 2017 yılında Essential Phone ile karşımıza çıkan tasarım, Apple'ın iPhone X'u piyasaya sürmesiyle birden pazar standartı haline geldi.

Her ne kadar özellikle Samsung bu tasarım anlayışına karşı çıkıp telefonlarında yer vermese de neredeyse her üreticinin en az bir modeli çentiğe sahip. Vivo ve OPPO gibi üreticiler ise kamerayı farklı yerlere saklayıp çentiği ve üst çerçeveyi komple ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ancak bu teknoloji hala yeteri kadar gelişmiş değil.

Biz de tamamen çentiksiz ve çerçevesiz telefonlar çıkana kadar elimizdekiyle yetinelim ve sizler için bir sıralama yapalım dedik. İşte en kötüden en iyiye akıllı telefon çentikleri:

5. Pixel 3 XL

Daha tanıtılmamış olan ancak hakkında neredeyse her şeyi bildiğimiz Pixel 3 XL, hiç şüphesiz en kötü çentik tasarımına sahip. Çok büyük olan bu çentik, gözlerin kolay kolay alışabileceği cinsten değil. Telefon çentik dışında kalınca bir alt çerçeveye de sahip.

4. iPhone X, XR, Xs ve Xs Max

Her ne kadar çentiği norm haline getiren üretici Apple olsa da tasarımının modası çoktan geçti bile. Android tarafında çok daha kısa ve hoş çentik çözümleri mevcut. Hatta Apple bile bu durumun farkında olacak ki iOS 12 duvar kağıtlarında çentiği ortaya çıkarmak yerine gizleyen fotoğraflar kullanmış.

3. Huawei P20 Pro, OnePlus 6, LG G7 ve birçok diğer android telefonu

Burada herhangi bir sıralama yapamadık çünkü bu çentiklerin hepsi birbirine oldukça benziyor ve hiçbiri de aşırı büyük değil. Hatta nispeten hoş bile gözüküyorlar diyebiliriz.

2. Essential Phone

Çentik olayını dünyaya tanıtan ve belki de en iyi tasarımı sunan telefonla karşınızdayız. Sadece kamera için yer açan Essential, diğer sensörleri üst kısımdaki ince çerçeveye gizlemiş.

1. OPPO F9 (ve belki de OnePlus 6T)

Oldukça hoş görünen bu çentik tasarımı damla çentik olarak anılıyor. Yumuşak kenarlarıyla dikkat çeken bu küçük çentik, telefonun gerçekten bir parçasıymış gibi duruyor.

BONUS: OPPO Find X

En güzel çentik, olmayan çentiktir.