Netflix, geçmişte ve bugün birçok başarılı yapımıyla sinema severleri coşturmaya devam etse de şirketin kötü yapımı da yok değil. İşte karşınızda IMDb puanlarına göre Netflix'in en kötü orijinal içerikleri:

Netflix, çıkışının ilk gününden bu yana sinema ve televizyon dünyasını baştan aşağı değiştirdi. Şirket, her yaştan kullanıcıya hitap eden birçok filmi ve diziyi kullanıcılarına sundu ve böylece yayın platformlarında bir çağ başlattı. 2013 yılından beri de kendi yapımlarını çekmeye başladı ve bunları Netflix Orijinal İçerikleri olarak adlandırdı.

Netflix’in ürettiği içeriklerden birçoğu herkes tarafından beğenildi ve iyi eleştiriler kazandı. Bu yapımlar arasında öne çıkanlar arasında The Punisher, Daredevil, House of Cards ve Arrested Development gibi yapımlar da bulunuyor. Fakat birçok yapımın sevilmesi, tüm yapımların iyi olacağı anlamına da gelmiyor. İşte bu yüzden size IMDb puanlarına göre Netflix’in en kötü 10 orijinal içeriğini aktarıyoruz:

10. Paris Is Us:

IMDb puanı: 4,5

2019 yılında çekilen filmin başrolünde Noemi Schmidt, Anna karakterini canlandırıyor. Anna, bir konser sırasında bir adamla tanışıyor ve hemen aşık oluyor. Ancak Paris’te gerçekleşen terör saldırılarından sonra Anna’nın gerçeklik algısı değişmeye başlıyor. Bu noktada film zamanda sürekli ileriye ve geriye gidiyor. Bu nedenle de birçok izleyici filmin nereye varmak istediği konusunda kararsız kalıyor.

9. Natale A 5 Stelle:

IMDb puanı: 4,4

İtalyanca’dan dilimize ‘5 Yıldızlı Noel’ olarak çevirebileceğimiz film, Macaristan’a ziyaret gerçekleştiren İtalyan bir politikacıyı konu alıyor. Fakat ziyareti sırasında siyasi rakibi olan sevgilisiyle buluşuyor ve işler çığrından çıkıyor.

8. All About the Washington:

IMDb puanı: 4,3

2018 yılında başlayan bu dizi, Washington ailesinin kurgusallaştırılmış otobiyografisi olarak karşımıza çıkıyor. Rev Run olarak tanınan Joseph Washington, müzik endüstrisinden ayrılmaya karar verir. Bu, aile için iki anlama geliyor: Birincisi, Joseph artık çocuklarına bakabilecek. İkincisi, karısı Justine kendi kariyer planları üzerinde çalışabilecek.

7. Sabrina:

IMDb puanı: 4,2

Sabrina, The Doll serisinin üçüncü filmi olarak karşımıza çıkıyor. Korku türünün bir örneği olan filmde Vanya, annesinin ölümünden sonra ruhunu geri çağırmak için arkadaşlarını ikna ediyor. Gerisi bildiğimiz hikâye, ruh geliyor, bir bebeğin içine giriyor.

6. Mercy:

IMDb puanı: 4,1

2016 yapımı olan Mercy, kopuk bir aileyi anlatıyor. Dört çocuk annesi olan Grace ölüm döşeğindeyken çocukları evde bulunmuyor. İki çocuğunun babası olan önceki eşi ise Grace’in çocuklarına büyük bir miras bırakıyor. Bu da iki kardeşin diğer iki kardeşle çatışmasına neden oluyor.

5. Paradox:

IMDb puanı: 3,8

Kanadalı efsane sanatçı Neil Young’ı başrolde gördüğümüz Paradox, gelecekte belirsiz bir zamanda geçiyor. Young ve haydut grubunun anlatıldığı filmde durduk yere serpiştirilmiş müzikal sahneler bulunuyor.

4.Chasing Cameron:

IMDb puanı: 3,7

Chasing Cameron dizisi, Cameron Dallas isimli bir sosyal medya influencer’ını konu alıyor. Fakat 2016 yapımı dizi net bir olay örgüsüne sahip olmadığından birçok insanın ilgisini çekmekte yetersiz kalıyor. Netflix de diziyi sonlandırmak zorunda kalıyor.

3.Bill Nye Saves the World:

IMDb puanı: 3,6

Bill Nye’in başrolünde olduğu Netflix orijinal içeriği, bilimsel efsaneleri ve gerçekleri ortaya çıkarıyor. Konsept olarak güzel gözüken bu dizinin tek problemi beklenileni karşılayamamış olması.

2. Richie Rich:

IMDb puanı: 3,3

Jake Brennan’ın Richie Rich’i canlandırdığı bu dizide Richie, bir anda trilyoner olur. Küçükken izlediğimiz aynı isimli çizgi filmi hatırlarsanız, bu dizi de aynı karakteri konu alıyor. Yalnız dizi kötü oyunculuğu ve senaryosuyla kimsenin ilgisini çekemiyor.

1. The Open House:

IMDb puanı: 3,2

Geldik listemizin baş tacına. 2018 yılında çekilen bu korku filmi, bir anneyi ve onun ergen oğlunu konu alıyor. İkilinin yaşadığı evi klasik korku filmlerinde olduğu gibi doğaüstü varlıklar basıyor. Fakat bu film, klasik korku filmlerinden de daha kötü bir tecrübe yaşatıyor.