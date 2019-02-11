En Mükemmel Uçak Tasarımı Ödülü Türk Kartalı’nın Oldu

Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden German Design Awards’ta ‘mükemmel tasarım’ ödülü 10 yıl sonra bir uçağa verildi. Ödülü kazanan uçak modeli Türk Kartalı ALPINA oldu.

Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık’ın sahibi olan Celal Gökçen, Türkiye’de üreteceği ‘Türk Kartalı ALPINA’ uçak tasarımının kazandığı Mükemmel Tasarım ödülünü aldı. Uçağın AQUA ve 4 kişi kapasiteli ALPINA D-DSNB alternatifleri, “havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Alman hükümeti tarafından desteklenen bu ödül, 1969 yılından bu yana sanayi, üretim ve tasarım kültürünü desteklemek amacıyla veriliyor. Ödüller bu yıl Uluslararası Frankfurt Fuarı’nda sahiplerini buldu. Ödül törenine Celal Gökçen ve uçağın tasarımcısı ODTÜ Öğretim Üyesi Hakan Gürsu katıldı.

Celal Gökçen yaptığı açıklamada, "10 yılda ilk defa bir uçak bu yarışmada altın ödül aldı. Uçağın önemli bir ticari rakibi 2017 yılında bitmiş uçakla bronz ödül almıştı." ifadesini kullandı.

Planlarının uçağın bu yıl içinde Türkiye’de üretilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Gökçen, "İstenen sertifikasyonlara uyabildiği seviyede tabii ki Aquila'yı yerli yapacağız. Gönül istiyor ki yüzde 100'ünü yerli yapalım. Tüm bunları en erken 2021 yılı Mart ayına yetiştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu süreç epey kısa. Normalde uçaklar 4 ila 7 yıl arasında geliştirilebiliyor. Biz bazı çalışmalarımızı daha evvelden yaptığımız için bunları daha kısa zamanda yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Havacılık alanındaki yatırımları hakkında da bilgi veren Gökçen, "Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi listesinde olan 1987 yılında kurulan BPLAS, Almanya'da 2015 yılında aldığı Aquila Uçak ve Havacılık Şirketi ile ileri teknoloji ve tasarıma dayalı öncü ürünlerle yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor. Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis tasarım ekibi ile uzun soluklu ve istikrarlı iş birliğimizin ortaya çıkardığı yenilikçi tasarımların katma değer yaratan ortak ürünlere dönüşmesi ve uluslararası başarıları getirmesi bizler ve ülkemiz için memnuniyet verici." diye konuştu.

2014 yılında ‘Dünyanın En İyi Tasarımcısı’ ödülünü de alan Hakan Gürsu’nun başarılarına da değinen Gökçen, “Bize böyle bir imkan tanıdığı için kendisine müteşekkirim. Kendisiyle kıvanç duyuyorum. Gürsu'nun bu ödülle birlikte 197 ödülü var. Dünyada çok az tasarımcının bu kadar çok ödülü vardır sanıyorum.” diyerek Gürsu’nun da hakkını teslim etti.

ALPINA, geri dönüşüm anlayışına uygun olarak tasarlandı. Enerji tasarruflu uçağın parçaları, uçak ömrünü tamamladığında başka uçak tasarımlarında kullanılabilecek. Uçak, sahip olduğu çok fonksiyonel üstten kanatlı yapı sayesinde farklı görevlerle kullanılabiliyor. Aracın hem karaya hem de suya inebilme özelliği var.

Aquila sözcüğü İtalyanca’da kartal anlamına geliyor. (Konuyla alakasız ama havalı bilgi: Selçuklu bayrağında da bulunan çift başlı kartal figürü de yabancı kaynaklarda aquila olarak anılır.) Uçağın üretiminin Türkiye’de yapılması planlandığı için uçağın adı da Türk Kartalı oldu. Ödüllü uçak, organ ve hasta nakilleri gibi hassas ve kritik kargoların taşınması, hobi veya eğitim amacıyla kullanılabiliyor. Bu türde uçaklar özellikle Avrupa’da yoğun ilgi görüyor.