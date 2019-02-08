Hangi Android Telefon Ne Kadar Radyasyon Yayıyor?

Akıllı telefon alırken en çok önem verdiğiniz konu nedir? Özellikleri? Tasarımı? Fiyatı? Çoğu tüketici, yeni bir akıllı telefon alacağı zaman ilk olarak cihazın sahip olduğu donanım özelliklerine, fiyatına ya da tasarımına bakar. Az sayıda tüketici ise kullanacağı telefonun SAR (Özgül Soğurma Oranı) değerini bilmek ister.
Özgül Soğurma Oranı yani SAR, bir akıllı telefonun kullanım esnasında yaydığı radyasyon seviyesini göstermektedir. W/kg birimi ile ifade edilen SAR, baş ve gövdeye farklı etki ettiğinden bir akıllı telefonun SAR değeri ifade edilirken baş ve gövde için ayrı ayrı değerler kullanılır. SAR için üst limit ülkemizde 2W/kg olarak kabul ediliyor.
Peki her gün eşimiz, dostumuz aracılığı ile yakınlaştığımız akıllı telefonların SAR değerleri hangi seviyede? Aşağıdaki listede 25 farklı popüler Android telefonun baş ve gövdedeki SAR değerleri gösteriliyor. 40 popüler Android telefonun baş ve gövdedeki SAR değerini gösteren listenin tamamına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1- Samsung Galaxy S9
SAR: 0.29
2- Samsung Note9
SAR: 0.38
3- Huawei Mate 20 Pro
SAR: 0.58
4- Nokia 7 Plus
SAR: 0.74
5- Asus Zenfone 5z
SAR: 1.47
6- Honor 8X
Baş SAR: 0.72 W/kg
Vücut SAR: Bilinmiyor
7- Honor 10 Lite
Baş SAR: 0.74w/kg
Vücut SAR: Bilinmiyor
8- Nokia 6.1 Plus
Baş SAR: 0.456 W/kg
Vücut SAR: 0.647 W/kg
9- Samsung Galaxy M10
Baş SAR: 0.238 W/Kg
Vücut SAR: Bilinmiyor
10- Samsung Galaxy M20
Baş SAR: 0.273 W/Kg
Vücut SAR: Bilinmiyor
11- Asus Zenfone Max Pro M1
Baş SAR: 0.547W/Kg
Vücut SAR: 1.340 W/Kg
12- Asus Zenfone Max M2 Pro
Baş SAR: 0.619 W/Kg
Vücut SAR: 0.445 W/Kg
13- Asus Zenfone Max M2
Baş SAR: 0.621 W/Kg
Vücut SAR: 0.527 W/Kg
14- Samsung Galaxy J2 (2018)
Baş SAR: 0.903 W/Kg
Vücut SAR: Bilinmiyor
15- Vivo Y95
Baş SAR: 1.09 W/kg
Vücut SAR: 0.32 W/kg
16- Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Baş SAR: 0.844 W/kg
Vücut SAR: 1.048 W/kg
17- Xiaomi Redmi 6 Pro
Baş SAR: 0.964 W/kg
Vücut SAR: 0.780 W/kg
18- Xiaomi Redmi 6A
Baş SAR: 0.746 W/kg
Vücut SAR: 0.715 W/kg
19- Xiaomi Redmi 6
Baş SAR: 0.793 W/kg
Vücut SAR: 0.707 W/kg
20- Xiaomi Mi A2
Baş SAR: 1.092 W/kg
Vücut SAR: 0.259W/kg
21- Oppo A7
Baş SAR: 0.186 W/kg
Vücut SAR: 1.370 W/kg
22- Oppo A3S
Baş SAR: 1.166 W/kg
Vücut SAR: 0.934 W/kg
23- Honor 8C
Baş SAR: 0.54 W/kg
Vücut SAR: Bilinmiyor
24- Moto One Power
Baş SAR: 0.312 W/kg
Vücut SAR: 1.12 W/kg
25- Vivo Y81
Baş SAR: 1.014 W/kg
Vücut SAR: 0.445 W/kg