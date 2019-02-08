Hangi Android Telefon Ne Kadar Radyasyon Yayıyor?

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda önce özelliklerini, tasarımını ve fiyatını düşünüyor olsak da akıllı telefonların birincil amacı iletişimdir ve bu iletişim sırasında ciddi miktarda radyasyon yayılır.

Akıllı telefon alırken en çok önem verdiğiniz konu nedir? Özellikleri? Tasarımı? Fiyatı? Çoğu tüketici, yeni bir akıllı telefon alacağı zaman ilk olarak cihazın sahip olduğu donanım özelliklerine, fiyatına ya da tasarımına bakar. Az sayıda tüketici ise kullanacağı telefonun SAR (Özgül Soğurma Oranı) değerini bilmek ister.

Özgül Soğurma Oranı yani SAR, bir akıllı telefonun kullanım esnasında yaydığı radyasyon seviyesini göstermektedir. W/kg birimi ile ifade edilen SAR, baş ve gövdeye farklı etki ettiğinden bir akıllı telefonun SAR değeri ifade edilirken baş ve gövde için ayrı ayrı değerler kullanılır. SAR için üst limit ülkemizde 2W/kg olarak kabul ediliyor.

Peki her gün eşimiz, dostumuz aracılığı ile yakınlaştığımız akıllı telefonların SAR değerleri hangi seviyede? Aşağıdaki listede 25 farklı popüler Android telefonun baş ve gövdedeki SAR değerleri gösteriliyor. 40 popüler Android telefonun baş ve gövdedeki SAR değerini gösteren listenin tamamına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1- Samsung Galaxy S9

SAR: 0.29

2- Samsung Note9

SAR: 0.38

3- Huawei Mate 20 Pro

SAR: 0.58

4- Nokia 7 Plus

SAR: 0.74

5- Asus Zenfone 5z

SAR: 1.47

6- Honor 8X

Baş SAR: 0.72 W/kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

7- Honor 10 Lite

Baş SAR: 0.74w/kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

8- Nokia 6.1 Plus

Baş SAR: 0.456 W/kg

Vücut SAR: 0.647 W/kg

9- Samsung Galaxy M10

Baş SAR: 0.238 W/Kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

10- Samsung Galaxy M20

Baş SAR: 0.273 W/Kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

11- ​Asus Zenfone Max Pro M1

Baş SAR: 0.547W/Kg

Vücut SAR: 1.340 W/Kg

12- Asus Zenfone Max M2 Pro

Baş SAR: 0.619 W/Kg

Vücut SAR: 0.445 W/Kg

13- ​Asus Zenfone Max M2

Baş SAR: 0.621 W/Kg

Vücut SAR: 0.527 W/Kg

14- Samsung Galaxy J2 (2018)

Baş SAR: 0.903 W/Kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

15- ​Vivo Y95

Baş SAR: 1.09 W/kg

Vücut SAR: 0.32 W/kg

16- Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Baş SAR: 0.844 W/kg

Vücut SAR: 1.048 W/kg

17- Xiaomi Redmi 6 Pro

Baş SAR: 0.964 W/kg

Vücut SAR: 0.780 W/kg

18- Xiaomi Redmi 6A

Baş SAR: 0.746 W/kg

Vücut SAR: 0.715 W/kg

19- Xiaomi Redmi 6

Baş SAR: 0.793 W/kg

Vücut SAR: 0.707 W/kg

20- Xiaomi Mi A2

Baş SAR: 1.092 W/kg

Vücut SAR: 0.259W/kg

21- Oppo A7

Baş SAR: 0.186 W/kg

Vücut SAR: 1.370 W/kg

22- Oppo A3S

Baş SAR: 1.166 W/kg

Vücut SAR: 0.934 W/kg

23- Honor 8C

Baş SAR: 0.54 W/kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

24- Moto One Power

Baş SAR: 0.312 W/kg

Vücut SAR: 1.12 W/kg

25- Vivo Y81

Baş SAR: 1.014 W/kg

Vücut SAR: 0.445 W/kg