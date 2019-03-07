Yeni bir ankete göre teknoloji firmaları arasında en çok saygı duyulanlar arasında zirveyi Samsung ve Microsoft zorluyor.

Apple dünyanın en değerli şirketi olsa da, Google dünyanın en büyük reklamcısı konumuna gelse de Microsoft saygınlıkta zirveyi elden bırakmıyor. Çeşitli alanlarda yapılan listelerde Microsoft, Samsung ve Sony en üst sıralarda yer alıyorlar.

Axion ve Harris Poll tarafından yapılan çalışmada, ABD’de yaşayan 6000 yetişkin katılımcıya en iyi ve en kötü unvana sahip teknoloji firmaları hakkındaki fikirleri soruldu. Ardından da 18000’den fazla katılımcıya en çok gördükleri 100 firma soruldu. Bu firmalar çeşitli kategorilerden seçildi.

Listenin tüm sektörler dahil olan halinde zirvede yer alan isim Wegmans oldu.

Görülme listesinde Samsung 7., Microsoft 9. sırayı alırken Apple 32., Google ise 41. sırada kaldı.

Teknoloji firmaları arasında Samsung, Microsoft ve Sony listelerin en üstünde yer aldı. Amazon listede “diğerleri” kategorisinde yer aldı ve teknoloji firmalarına dahil edilmedi.

Microsoft ürün ve servis, yönelim, vizyon, büyüme ve kültür alanlarında zirvede yer aldı. Vatandaşlık kategorisinde ise son sıraya yerleşebildi.

Apple ise karakter için 73.3 ve vatandaşlık anlamında ise 70.3 puan aldı. Ürün ve servis kategorisi ile vizyon kategorisinde etkileyici puanlar alan firma yine de Microsoft’un gerisinde kaldı.

Son bir yıldan uzun sürede skandallar ile boğuşan Facebook ise en büyük düşüşü yaşadı. 94. sıradaki kuruluş, etik alanında 54.1 ve karakter alanında da 56.0 puan aldı.