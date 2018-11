189 Kişinin Öldüğü Kazanın Kara Kutusu, Sırları Aralıyor

Endonezya'da 189 kişinin ölümüne sebep olan vahim kazanın sır perdesi, kara kutunun bulunmasıyla aralanmaya başladı.

Uzun süredir araştırmaların sürdüğü Lion Air’ın JT 610 uçağının kara kutusuna en sonunda ulaşıldı. Geceli gündüzlü aramalarla hem hayatını kaybeden yolcuların cesetlerine hem de kara kutuya erişmeye çalışan dalgıçlar, kara kutuyu bularak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

İlk incelemeler sonrasında New York Times'a konuşan Endonezyalı yetkililer, 2009'da 228 kişinin hayatını kaybettiği kazanın da sebebi olan 'pitot tüpü'nün bu kazanın da sebebi olduğunu düşündüklerini belirtti. Kara kutular, uçağın hangi irtifada, hızda ve yönde seyrettiğini an be an kaydettiği için, kara kutusuna ulaşılan uçak kazalarının %90'ı aydınlatılabiliyor.

Endonezya sivil havacılık uzmanı Gerry Soejatman, kazayla ilgili şunları söylüyor:

"Uçağın hareketine bakarsak sorunun pitot tüpüyle ilgili olduğu görülüyor. Bundan şüpheleniyorum. Uçağın kokpitine uçuşla ilgili verileri aktaran pitot tüpü, irtifa, yön ve hız ile ilgili detayları veriyor ve pilotları bilgilendiriyor. 25 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğinde olan bu parçada oluşan bir hasar, pilotlara hız, irtifa ve yön konusunda yanlış bilgi verebilir."