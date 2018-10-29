Endonezya'da Düşen Uçak, Boeing'in En Yeni Uçak Modeliydi

Endonezya'da gerçekleşen uçak kazası ile ilgili detaylar artmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre denize düşen uçak, Boeing şirketinin en yeni modeli olan 737 Max ailesindendi.

Bu sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayda Endonezya'da Cakarta-Sumatra seferini gerçekleştiren Lion Air şirketine ait bir uçak, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü denize düştü. 7’si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu uçağın düşmesi, dünya genelinde büyük bir üzüntüye neden olurken düşen uçağın dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing’in 737 ailesinin en yeni üyesi olan 737 Max olması dikkat çekti.

Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenliği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre düşen uçak, Ağustos ayında teslim alındığından bu yana 800 saat uçuş gerçekleştirmişti. 230 yolcu kapasitesine sahip olan uçak, Boeing’in resmi web sitesinde yazan bilgilere göre 6110 kilometre azami menzile sahip. 737 Max için sırada 4000 sipariş olduğunu düşünürsek Boeing’in son modelinin popülerliğini anlayabiliriz.

General Electric Co. ve Safran SA’nın ortak girişimi olan CFM International tarafından üretilen LEAP-1B motorlarını kullanan uçağın teknik bir arızadan dolayı mı yoksa pilotaj hatasından dolayı mı düştüğü bilinmiyor. Boeing, uçağın düşüş nedeni ile ilgili bir açıklamada bulunmasa da kazayı inceleyen müfettişlere memnuniyetle teknik yardımda bulunabileceklerini belirtti. Ancak edinilen bilgiye göre Lion Air, 2007-2016 yılları arasında Avrupa Birliği’nin yasaklı havayolu şirketleri arasında bulunuyordu.