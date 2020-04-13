Endonezya'da Koronavirüs Tedbiri: 'Hayaletli Caydırma Önlemi'

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında koronavirüs önlemleri kapsamında halkın sokağa çıkmasını engellemek için 'hayaletli caydırma önlemi' uygulanmaya başlandı.

Endonezya'daki basın haberlerine göre kefen şeklinde beyaz bir örtüyle sarılı ve yüzleri beyaza boyanmış kişilerin sokaklarda yürüyerek hayaletli caydırma önlemi, gönüllüler ve kasaba yetkilileri tarafından polisle işbirliği içinde uygulanmaya başlandı.

Halkın sokağa çıkma sıklığının azaltılması ve sosyal mesafenin korunması için farklı ve caydırıcı olabileceği düşünülen bu uygulama hayata geçirilmiş. Sosyal medyada büyük ilgi gören "hayaletli caydırma önlemi" büyük bir ilgi ile karşılanırken, beklenen etkiyi göstermediği fakat alınan tedbirleri hatırlattığı yorumları yapıldı. Uygulama başladıktan sonra çocuklar ve çocuklu ailelerin sokağa çıkmaması, ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirilmemesi üzerine halka, sosyal mesafeyi korumaları ve hijyene dikkat etmeleri çağrısı yapılıyor.

Bu zamana kada ülkede 4 bin 557 kişiye koronavirüs tanısı konurken, salgında 339 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.