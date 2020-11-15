Bir araştırma şirketi olan Gartner, endüstriyel nesnelerin interneti raporunu yayınladı. Şirket, bu alanda lider firma olarak ise yazılım devi Microsoft'u gösterdi. Yayınlanan raporda Microsoft'un güçlü ve dikkat edilmesi gereken yanları da belirtildi.

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti), özellikle son yıllarda sürekli genişleyen ve büyüyen bir alan. Yazılım devi Microsoft da bu alandaki en büyük şirketlerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Üstelik bir araştırma şirketi olan Gartner'a göre Microsoft, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti için 2020 Magic Quadrant'ta Microsoft lider konumda bulunuyor.

Yazılım devi; Microsoft Azure IoT Hub, Microsoft Azure Cosmos DB, Microsoft Azure Synapse Analytics veya Microsoft Azure Time Series Insights gibi Microsoft Azure platform servisleriyle organizasyonların kendi nesnelerin interneti çözümlerini geliştirmelerini sağlıyor. Microsoft, ayrıca Microsoft Azure Marketplace'ten direkt olarak IoT çözümlerine alınabilmesine de olanak sağlıyor.

Microsoft IoT çözümlerinin güçlü ve dikkat edilecek yanları

Gartner, yayınladığı raporda Microsoft için şu ifadeleri kullandı: "Microsoft, özellikle endüstriyel girişimler için ısrarlı bir geliştirme ve çözüm hızlandırıcıları sunmuştur." Yayınlanan raporda ayrıca Microsoft'un IoT çözümlerinin güçlü ve dikkat edilmesi gereken yanlarından da bahsedildi.

Buna göre Microsoft'un IoT çözümlerinin güçlü yanlarından bir tanesi şirketin çekirdek operasyonlar, tedarik zinciri ve endüstriyel alan konuşlandırmaları gibi üretim konuşlandırmalarına sahip müşterilere sahip olması. Bir diğer güçlü nokta müşterilerin, Microsoft'un endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) güvenliğine yaklaşımı konusunda oldukça pozitif bir bakış açısına sahip olması.

Gartner'a göre Microsoft'un bu konudaki güçlü yanlarından bir tanesi, şirketin büyük ve farklı ortak ekosistemine sahip olmasıyken bir diğeri de Microsoft'un pazarda geniş bir görünürlüğe sahip olması.

Microsoft'un nesnelerin interneti çözümlerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, yeni geliştirilen Azure IoT Edge modüllerinin zorlayıcı olabilmesi. Gartner'ın bu konuda değindiği bir diğer nokta da Microsoft'un yatay IoT teknolojisinin birçok müşterinin IoT ihtiyaçlarını desteklese de çoğu müşterinin çözüm planlama ve özellik mühendisliği için aracı olarak Microsoft ortaklarına ihtiyaç duyması.

Gartner'a göre bazı OT (işletimsel teknoloji) sistemlerden veri çıkarmak için endüstriye ekipmanlar üçüncü parti protokol yazılımına ya da Azure IoT entegrasyonu için Edge modüllerine ihtiyaç duyabilir. Dikkat edilmesi gereken yanlarla ilgili vurgulanan son şey ise Azure portalının oldukça geniş özelleştirilebilir kullanıcı arayüzüne sahip olmasına rağmen eklenti ve üçüncü taraf modüllere ihtiyaç duyulabiliyor olması.

Son olarak Gartner'ın endüstriyel nesnelerin interneti raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.