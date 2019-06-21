Energizer, E12 isimli 12 Euroluk Bir Telefon Tanıttı

18.000 mAh bataryalı telefonlarıyla tanıdığımız isim Energizer, çok daha minimal ve basit bir telefon tanıttı. Tabii ki fiyat etiketi de telefonun özellikleriyle orantılı olarak bir hayli düşük oldu.

Genellikle devasa bataryalarıyla gündeme gelen Energizer, bu sefer çok daha farklı bir telefonu müşterilerine sundu. Tam olarak hikayesini bilmediğimiz E12 isimli telefon, içerisinde çift SIM kart girişini ve bazı minimal özellikleri barındırıyor. Telefonun ismini fiyat etiketinden aldığı düşünülüyor.

Küçük ve basit olan telefon yalnızca 91 gram ağırlığında ve 50 mm genişliğinde. Arama yapmaktan başka pek de fazla özellik sunmayan telefonun fiyat etiketine baktığımız zaman telefonu suçlayamadığımızı da belirtelim.

1.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olan telefon bir haftalık bir bekleme süresinin yanı sıra 8 saatlik bir müzik deneyimini de kullanıcılarına sunuyor. Müzik demişken ekranın hemen altında müziği kontrol edebileceğiniz düğmeler de bulunuyor.

12 euroluk fiyat etiketine rağmen Energizer E12’de hem ön hem de arka kamera bulunuyor. Tabii ki 48 MP olmasını beklemediğimiz kameraların ikisi de VGA olarak karşımıza çıkıyor.

2G bağlantıyı destekleyen telefon, daha önce de bahsettiğimiz gibi yalnızca arama yapmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Türkiye’deki vergisiz fiyatı yaklaşık 80 TL olan telefonun nasıl bir başarı yakalayacağı ya da herhangi bir başarı yakalayayıp yakalamayacağı ise merak konusu.