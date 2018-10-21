Youtube'un içerikleri artık çığrından çıkıyor. Öyle ki insanlar, birilerini küfürlerle aşağılamanın komik bir şey olduğunu düşünüyor

YouTube, YouTuber'ların çektiği videolar ve bu videoları izleyen kitlelerle, dudak uçuklatacak miktarda para kazanılan bir platform haline geldi. Bu nedenle artık bazı YouTuber'lar; daha çok izlenebilmek için, rezillik derecesinde işlere bile imza atıyorlar. YouTube Türkiye'nin en çok abonesine sahip 2. kanalı olan Enes Batur, kanalına yüklediği ve izleyenlerin ağızlarını açık bırakacak derecede rezillik içeren videosunu, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

Enes Batur, 20 yaşında ve 8.5 milyondan fazla aboneye sahip bir YouTube fenomeni. Özellikle çocuk ve genç kitle arasında popüler olan Batur, kendine ait bir filme bile sahip.

Fotoğrafta solda bulunan kişi ise Enes Batur'un amcası Murat Sungurtekin. Murat Sungurtekin, zaman zaman Enes Batur'un videolarında bulunup Batur'a yardımcı oluyor.

Enes Batur'un gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldığı videonun konsepti ise "kışkırtma videosu". Kışkırtma videosu; birisini kışkırtacak şekilde ağır söylemlerde bulunup sonrasında "Sana şaka yaptık çok komik oldu ahaha." şeklinde kapanışı yapılan video konseptidir.

Enes Batur'un evinin salonuna birbirinden farklı açılarla yerleştirilen birçok kamera ile Enes Batur, amcasına "konsept gereği" ağza alınmayacak söylemlerde/hakaretlerde bulunuyor.

"Adana'da g*** b*** hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. ADIN BİLE YOK!"

Enes Batur sözde "kışkırtma videosu" gereği amcasının eşine, ailesine ve maddi durumuna kötü söylemlerde bulunuyor.

Sonrasında amcasına kullanması için verdiği telefonu geri isteyen ve amcasının sosyal medya hesaplarını da silmesini isteyen Batur, "S***ir git bu evden!" diyerek amcasını kovuyor.

Enes Batur'un ettiği küfre karşılık olarak Murat Sungurtekin (Batur'un amcası) Enes Batur'un koluna vurunca, Batur "Bunların hepsi dönecek, ben seni evinden attıracağım." diyerek amcasını tehdit ediyor.

Devamında, ağza alınmayacak derecede hakaretlerle amcasına küfrediyor.

Sözlü devam eden tartışma fiziksel arbedeye dönüyor. Batur'un amcası gitmeye yeltenince, Batur amcasına "Ben istemeden gidemezsin." diyor.

Ardından Batur, amcasına karşı küfürlü hakaretlere devam ediyor.

Enes Batur'un küfürlerine ve hakaretlerine dayanamayan amcası Murat Sungurtekin, Batur'un üzerine atlayarak yumruklamaya başlıyor.

İş sarpa sarınca "şaka" yaptığını söyleyen Batur, amcasından özür diliyor. Amcası Murat Sungurtekin'in yüzünden de anlaşıldığı gibi bu küfürler ve hakaretler şaka olacak söylemler değildi.

Amcası, Enes Batur'un küfürlerinin ve hakaretlerinin ardından "Zoruma gitti." deyince Batur, amcasından özür dileyip videoyu bitiriyor.

Enes Batur'un amcasına karşı "kışkırtma videosu" adı altında küfürler ve hakaretlerde bulunduğu videoya, izleyicilerden oldukça fazla tepki gelince Batur, videoyu kaldırdı. YouTube Türkiye'de başka hangi rezilliklere şahit olacağımızı beklemekteyiz.

Batur, videoyu sildikten sonra Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Herkesin hata yapabileceğini söyleyen Batur, önemli olanın bunun farkına varıp düzeltmek olduğunu açıkladı. Enes batur gibi 8.6 milyondan fazla abonesi olan bir kişinin bu tarz konularda daha dikkatli olması gerektiğini, aralarında yaşı küçük olan izleyiciler olduğu için bu tarz kabul edilemeyecek şeylerden kaçınmasını öneriyoruz.