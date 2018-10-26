Çektiği kışkırtma videosunda amcasına hakaretler eden ve büyük tepki çeken Enes Batur, olaya açıklık getirdiği bir video yayınladı.

Daha önce amcası Murat Sungurtekin'e küfürler edip aşağıladığı bir psikolojik kışkırtma videosu yayınlayıp daha sonra bu videoyu yayından kaldıran Enes Batur, bugün yayınladığı videosuyla kendisine yapılan eleştirilere yanıt vererek olaya açıklık getirdi.

8 milyon aboneye sahip olan 20 yaşındaki YouTuber Enes Batur, evinin salonuna birbirinden farklı açılarla yerleştirilen birçok kamera ile amcasına "konsept gereği" ağza alınmayacak sözler söylemiş, bunları kayıt altına almış ve yayınlamıştı. Daha sonra bu videoyu kendisine gelen tepkiler üzerine kaldıran ünlü YouTuber, 24 Ekim Perşembe günü attığı bir tweet'te "Final - Cuma" ibaresine yer vermişti. Batur'un bu tweet'i, aldığı tepkiler üzerine YouTube'u bırakacağına yoruldu tabii; ancak Enes Batur, son yayınladığı videoda olayların videoda olduğu şekilde cereyan etmediğini açıkladı.

Kışkırtma videosunun kamera arkası görüntülerini son yayınladığı videoda sergileyen Batur, video konseptinin kurgu olduğunu ve bunu yapmasındaki amacın kimin dostu kimin ise düşmanı olduğunu anlamak olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra videonun asıl amacının kendisinin veya dijital medyadaki diğer herkesin açığını arayanları görmek olduğunu söyleyen Batur, medyanın dijital alanda yapılan güzel işlerin hiçbirini göz önünde bulundurmayıp dijital medya aktörlerine ithamlarda bulunduğunu açıkladı.