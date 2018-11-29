Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Enes Batur'a çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay içerisinde, amcası ile çektiği kışkırtma videosuyla büyük bir infial yaratan Enes Batur Sungurtekin'e soruşturma açıldı. YouTube videosu sonrasında, birçok kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı şikayetleri değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Enes Batur Sungurtekin hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ’kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, Enes Batur'un ikamet adresinin Antalya'da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Geçtiğimiz ay yaşanan bu olay sonrasında, Enes Batur Twitter sayfası aracılığı ile yukarıdaki özür tweet'ini takipçileriyle paylaşmış ve sonrasında 'Gerçek Final' isimli bir video ile her şeyin amcasının izni ve bilgisi dahilinde yaşandığını söylemişti.

Bundan sonraki süreçte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek dosya, ceza yargılaması ile devam edecek. Önümüzdeki süreçte gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.