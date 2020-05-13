Enfeksiyonların Temas ile Yayılma Hızını Gösteren Video

Japonya'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüs ve diğer enfeksiyonların ellerin teması ile nasıl yayılabildiğini gösterebilmek için bir video hazırladılar. Uzmanlar, bir enfeksiyonun 10 kişilik bir grubun tümüne yayılmasının, sadece 30 dakika sürdüğünü ifade ediyorlar.

Bilim insanlarının danışmanlığında hazırlanan ve yayınlanan bir video, hem koronavirüs hem de diğer enfeksiyonlardan korunabilmek adına el temizliğinin aslında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Japonya'nın Kawasaki kentinde hizmet veren St. Marianna Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, herhangi bir enfeksiyonun temas yoluyla nasıl yayıldığını gösterebilmek için etkileyici bir video hazırladı. Hazırlanan video, ultraviyole ışık altında görülebilen bir boyanın, bir kişi tarafından tüm çevreye nasıl taşınabileceğini gözler önüne seriyor.

Bilim insanları tarafından hazırlanan video

Videoda da görülebileceği üzere sadece ultraviyole ışık altında görülebilen renkli boya, sadece bir kişinin elinden neredeyse herkese kolaylıkla bulaşabiliyor. Üstelik bilim insanları, 10 kişilik bir grup içerisinde bu enfeksiyonun sadece 30 dakikada herkese bulaşabileceğini ifade ediyorlar. Bu 10 kişiden 3'ü ise yarım saat içerisinde enfeksiyon bulaşan ellerini yüzlerine sürüyor.

Gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse bilim insanları, koronavirüsten korunabilmek adına ellerin sık sık alkol ya da sabun ile temizlenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Japonya'daki bilim insanları tarafından oluşturulan videoda da bu temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Görünen o ki özellikle de kamuya açık alanlarda vakit geçirmek zorunda kalıyorsak, ellerimizin temizliğine mutlaka özen göstermemiz gerekiyor.