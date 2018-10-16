Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen yazıya göre %10 indirime girecek olan ürünlerin listesi oldukça kalabalık. Buna göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ürünlerde %10 indirim uygulanacak.
Daha Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, zincir marketlerin 50 farklı ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağı açıklanmıştı. TOBB tarafından gönderilen listenin tam 8 katı ürün içermesi, bizler adına oldukça sevindirici bir gelişme oldu.
TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemlidir. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir."
Vakit kaybetmeden %10 indirime girecek olan ürünlere bir göz atalım:
Gıda ve Alkolsüz İçecekler
1 Pirinç
2 Buğday unu
3 Bebek maması (toz karışım)
4 Bulgur
5 Ekmek
6 Bisküvi
7 Kraker
8 Gofret
9 Pasta
10 Kek
11 Baklava
12 Ekmek hamuru (yufka)
13 Makarna
14 Şehriye
15 Tahıl gevreği
16 Dana eti
17 Kuzu eti
18 Tavuk eti
19 Sakatat
20 Sucuk
21 Sosis
22 Salam
23 Balık
24 Süt
25 Yoğurt
26 Beyaz peynir
27 Kaşar peyniri
28 Tulum peyniri
29 Krem peynir
30 Yumurta
31 Tereyağı (kahvaltılık)
32 Margarin
33 Zeytinyağı
34 Ayçiçek yağı
35 Mısırözü yağı
36 Portakal
37 Üzüm
38 Armut
39 Ayva
40 Çilek
41 Elma
42 Erik
43 Karpuz
44 Kavun
45 Kayısı
46 Kiraz
47 Kivi
48 Limon
49 Mandalina
50 Muz
51 Nar
52 Şeftali
53 Badem içi
54 Ceviz içi
55 Fındık içi
56 Antep fıstığı
57 Yer fıstığı
58 Leblebi
59 Ay çekirdeği
60 Kabak çekirdeği
61 Kuru üzüm
62 Kuru kayısı
63 Çarliston biber
64 Dolmalık biber
65 Sivri biber
66 Domates
67 Taze fasulye
68 Havuç
69 Ispanak
70 Kabak
71 Karnabahar
72 Kuru soğan
73 Beyaz lahana
74 Kırmızı lahana
75 Mantar
76 Marul
77 Maydanoz
78 Patlıcan
79 Pırasa
80 Salatalık
81 Sarımsak
82 Kırmızı turp
83 Yeşil soğan
84 Patates
85 Kuru fasulye
86 Nohut
87 Mercimek
88 Diğer bakliyat (kuru barbunya)
89 Konserveler
90 Salça
91 Zeytin
92 Cipsler
93 Toz şeker
94 Kesme şeker
95 Reçel
96 Bal
97 Pekmez
98 Tahin helvası
99 Çikolata tablet
100 Çikolata krem
101 Lokum
102 Sakız
103 Kağıtlı şeker
104 Dondurma
105 Baharat
106 Tuz
107 Kabartma maddeleri
108 Sirke
109 Ketçap
110 Mayonez
111 Tahin
112 Hazır çorbalar
113 Hazır pakette toz tatlılar (puding)
114 Kahve
115 Hazır kahve
116 Çay
117 Poşet bitki ve meyve çayı
118 Kakao
119 Kakaolu içecekler toz
120 Su
121 Maden suyu ve sodası
122 Gazoz meyveli
123 Kola
124 Soğuk çay
125 Ayran
126 Meyve Suyu
Alkollü İçecekler ve Tütün
127 Rakı
128 Viski
129 Şarap
130 Bira
131 Sigaralar
Giyim ve Ayakkabı
132 Pamuklu kumaş
133 Karışım kumaşlar
134 Kaban yünlü (erkek için)
135 erkek mont
136 Takım elbise (erkek için)
137 Ceket (erkek için)
138 Pantolon (erkek için)
139 Kazak (erkek için)
140 Gömlek (erkek için)
141 Sweatshirt (erkek için)
142 Tişört (erkek için)
143 Eşofman (erkek için)
144 Pijama (erkek için)
145 iç Çamaşırı (erkek için)
146 Çorap (erkek için)
147 Pardösü (kadın için)
148 Kaban (kadın için)
149 kadın Elbise (Tek Parça)
150 Ceket (kadın için)
151 Etek
152 Pantolon (kadın için)
153 Hırka (kadın için)
154 Kazak (kadın için)
155 Gömlek (kadın için)
156 Tişört (kadın için)
157 Eşofman (kadın için)
158 Pijama (kadın için)
159 İç Çamaşırı (kadın için)
160 Çorap (kadın için)
161 Kaban anorak tipi (çocuk için)
162 Pantolon (Çocuk için)
163 Kazak (Çocuk için)
164 Gömlek (Çocuk için)
165 Sweatshirt (çocuk için)
166 Tişört (çocuk için)
167 Eşofman (çocuk için)
168 Pijama (çocuk için)
169 iç çamaşırı (çocuk için)
170 Çorap (çocuk için)
171 Bebek tulumu
172 Bebek pijaması
173 Bebek iç çamaşırı
174 Örgü yünü
175 Kravat
176 Kemer
177 Eşarp
178 Giysi tamir ücretleri
179 Kuru temizleme ücreti
180 Ayakkabı (erkek için)
Ayakkabı ve konut kiraları
181 Bot (erkek için)
182 Spor ayakkabısı (erkek için)
183 Ayakkabı (kadın için)
184 Bot (kadın için)
185 Spor ayakkabısı (kadın için)
186 Terlik (kadın için)
187 Ayakkabı (çocuk için)
188 Bot (çocuk için)
189 Spor ayakkabısı (çocuk için)
190 Ayakkabı tamiri (erkek)
191 Ayakkabı tamiri (kadın) Konut
192 Kiracı tarafından ödenen gerçek kira
193 Badana ve boya malzemeleri
194 Yer ve duvar döşemesi (fayans)
195 Pencere (PVC)
196 Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)
Su Faturaları
197 Su faturası
198 Elektrik ücreti
199 Doğalgaz
200 Doğalgaz abonman ücreti
201 Tüp gaz
202 Kömür ücreti
203 Odun ücreti ev eşyası
204 Tek masa
205 Tek sandalye
206 Yatak odası takımı
207 Yatak (tek kişilik)
208 Yatak (çift kişilik)
209 Yatak bazası
210 Genç odası takımı
211 Oturma odası takımı
212 Yemek odası takımı
213 Kanepe
214 Sehpa
215 Halı
216 Perde
217 Stor perde
218 Tül
219 Yatak örtüsü
220 Yorgan
221 Battaniye
222 Pike takımı
223 Nevresim takımı
224 Yastık
225 Havlu
Beyaz eşya
226 Normal buzdolabı
227 No-frost buzdolabı
228 Derin dondurucu
229 Çamaşır makinesi
230 Bulaşık makinesi
231 Fınn
232 Set üstü ocak
233 Fırınlı ocaklar
234 Klima
235 Soba
236 Şofben
237 Kombi
238 Aspiratör
239 Elektrikli süpürge
240 Elektrikli kesici vb. aletler (blender)
241 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
242 Sıcak içecek makinaları
243 Ütü
244 Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)
245 Cam ev eşyası
246 Porselen ev eşyası
247 Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.
248 Çelik mutfak eşyaları
249 Teflon mutfak eşyaları
250 Plastik ev-mutfak eşyaları
251 Diğer elektriksiz ev aletleri
252 Pil
253 Ampul
254 Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)
255 Soba aksesuar ve malzemeleri
256 Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri
257 Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri
258 Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri
259 Her türlü ev temizlik aletleri
260 Bulaşık bezleri
261 Saklama ve muhafaza malzemeleri
262 Kağıt sofra malzemeleri
263 Gündelikçi ücreti
264 Halı ve kilim temizleme sağlık
Sağlık Malzemeleri
265 İlaçlar
266 Diğer sağlık ürünleri
267 Numaralı gözlük cam ve çerçevesi
268 Kontakt lens
269 Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)
270 Uzman doktor muayene ücreti
271 Diş çekme ücreti
272 Diş dolgu ücreti
273 Röntgen ücreti
274 Ultrason ücreti
275 Emar ücreti
276 Labaratuvar tahlil ücretleri
277 Hastane yatak ücreti
278 Ameliyat ücreti
279 Doğum ücreti (normal doğum)
280 Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma
Araçlar
281 Otomobil (dizel)
282 Otomobil (benzinli)
283 Motorsiklet
284 Bisiklet
285 Araç yedek parça ve ekipmanları
286 Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri
Yakıt
287 Benzin
288 LPG dolum ücreti
289 Mazot
290 Motor yağlan
291 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)
292 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)
293 Araba kiralama ücreti
294 Otopark ücreti
295 Otoban geçiş ücreti
296 Köprü geçiş ücreti
297 Sürücü eğitim kurs ücreti
298 Tren ücreti banliyö
299 Metro ücreti
300 Tramvay ücreti
301 Tren ücreti (xehirler arası)
302 Belediye otobüs ücreti
303 Dolmuş ücreti
304 Servis ücreti
305 Taksi ücreti
306 Şehirlerarası otobüs ücreti
307 Uçak bileti ücreti
308 Vapur ücreti şehir hatları
309 Kargo gönderme ücreti
310 Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme
311 Koli gönderme ücreti
Cep telefonları
312 Telefon ekipmanları (cep telefonu)
313 Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)
314 Telefon onarımı
315 Telefon görüşme ücreti
316 Cep telefonu görüşme ücreti
317 Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler
318 İnternet ücreti
Televizyon, oyuncak
319 Televizyon
320 Fotoğraf makinesi
321 Bilgisayar
322 Bilgisayar ekipmanları
323 Tablet (bilgisayar)
324 Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)
325 Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)
326 Müzik aletleri (Flüt)
327 Oyuncak
328 Oyun konsülü
329 Sporla ilgili aletler (futbol topu)
330 Veteriner ücreti
331 Spor müsabakalarına giriş ücreti
332 Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler
333 Resim çektirme ücreti
334 Kablo özel yayın hizmetleri
335 Sinema
336 Tiyatro
337 Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)
338 Şans oyunları
Kitaplar
339 Çocuk kitapları
340 Test kitabı
341 Diğer kitaplar (edebi kitaplar)
342 Gazeteler
343 Magazinler ve dergiler
344 Okul defteri
345 Kalem
346 Resim boyaları
347 Yazım ve çizim kağıtları
348 Diğer kırtasiye malzemeleri
349 Yurt içi hafta sonu turları
350 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
351 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
352 Hacca gidiş ücreti
353 Umreye gidiş ücreti eğitim
354 Anaokul ücreti
355 Özel ilköğretim ücreti
356 Özel lise ücreti
357 Özel üniversite ücreti
358 Üniversite katkı payı
359 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları
Lokanta, otel ve yurtlar
360 Çorbalar
361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)
362 Kebaplar
363 Pideler
364 Çiğ köfte
365 Ekmek arası yiyecekler (döner)
366 Burgerler
367 Pizza
368 Pastane ürünleri
369 Hamur tatlıları
370 Sıcak içecekler
371 Kola
372 Ayran
373 Alkollü içkiler
374 Otel ücreti
375 Yurt ücreti
Tüm kişisel tüketim malzemeleri
376 Erkek berberi
377 kadın berberi
378 Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)
379 Elektrikli saç bakım aletleri
380 Traş malzemeleri
381 Ağız ve diş bakımı ürünleri
382 Tuvalet ve güzellik sabunu
383 Sabun
384 Parfümler
385 Deodorantlar
386 Misafir kolonyası
387 Cilt ve vücut ürünleri
388 Makyaj malzemeleri
389 Saç bakım ürünleri
390 Tuvalet kağıdı
391 Mendil
392 Bebek bezi
393 Hijyenik kadın bağı
Mücevher ve okul malzemeleri
394 Mücevher (altın)
395 Seyahat malzemeleri
396 Okul çantası
397 Şemsiye
398 Bebek arabası ve oto koltuğu
399 Kreş ve gündüz bakım evleri
400 Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta
401 Sağlık sigortası
402 Kasko ve zorunlu trafik sigortası
403 Banka ile para havale ücreti
404 Resmi evraklarla ilgili hizmetler
405 Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler
406 Avukatlık ücreti