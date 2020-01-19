Güney Kore'de geliştirilen yeni bir eldiven, felç veya kaza sonucu ellerinde engel meydana gelen kişilere gündelik hayatlarında pek çok kolaylık sağlıyor. Ürünü kullanan kişi, eldivendeki motor sistemi sayesinde nesneleri kavrayıp tutabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok sektörde son teknolojiyi kullanan yeni ürünler ortaya çıkıyor. Özellikle sağlık alanında üretilen yeni teknolojiler, pek çok kişi için umut ışığı oluyor. Güney Kore’de geliştirilen yeni bir eldivense ellerinde problem olan ve aktif bir şekilde kullanamayan kişiler için oldukça önemli görünüyor.

Neofact projesi kapsamında daha önceleri geçirilen bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden veya parmakları doğuştan eksik olan kişiler için tasarlanan bu ürün, toplamda protez 3 kısımdan oluşuyor. Bünyesinde bir motor bulunduran eldiven, giyen kişinin başparmağını kavrayacak şekilde dolanıyor ve başparmaktan itibaren işaret ve orta parmakları da kapsayacak şekilde uzanıyor.

Eldiven, belirlenen nesnenin etrafını sararak tutulmasını sağlıyor:

Cihazın ön kol kısmına takılan ayarlanabilir bandaja bağlı bir de güç ünitesi bulunuyor. Bu güç ünitesi, bulunduğu yerden kablolar yardımıyla parmaklara kadar uzanıyor. Bununla birlikte protez sisteminde Bluetooth destekli uzaktan kumanda desteğinin de bulunduğu belirtiliyor. Kişiler dilerse bir başka bandaj daha kullanarak kumandayı üst kola takabiliyorlar.

Eldivenin çalışma mantığına gelecek olursak da eldiveni kullanan kişi uzaktan kumanda yardımıyla kavrama düğmesine dokunduğunda eldivene giden teller, tıpkı kas tendonlarında olduğu gibi eldivenin motoru tarafından çekiliyor. Bu sayede parmaklar, belirlenen nesnenin etrafını sararak nesnenin tutulmasına yardımcı oluyor. Öte yandan nesneyi bırakmak içinse uzaktan kumandadaki ilgili düğmeye basmak yeterli oluyor.

Daha çok nesneleri kavramaya yarayan bu eldiven sayesinde kullanıcı, gündelik hayatta karşılaşabileceği su içmek, diş fırçalamak veya kaşık tutmak gibi işlemleri rahatlıkla halledebiliyor. Eldivenin temizleme işlemiyse oldukça kolay. Bu noktada temizliği yapacak kişi, eldivenin içindeki motoru kolay bir şekilde sökebilir ve motor ayrıldıktan sonra eldiveni temizleyebilir.