Dünyanın İlk Engelliler İçin Tasarlanmış Roll-on'u: Degree

Unilever, dünyanın ilk engelliler için özel olarak tasarlanmış roll-on'u Degree'yi duyurdu. Engelli tüketiciler ve sektör uzmanlarıyla geliştirilen roll-on, kollarından kısıtlı olan bir bireyin kendi kendine roll-on sürebilmesini sağlıyor.

Dünyanın en büyük kişisel bakım üreticilerinden bir tanesi olan Unilever, dünyanın engelliler için tasarlanmış ilk roll-on modelini duyurdu. Farklı ülkelerde Rexona, Sure ve Shield markaları altında piyasaya sürülen ve "Degree" olarak isimlendirilen bu ürün, engelli tüketicilerin kendi kendilerine roll-on kullanabilmelerini sağlıyor. Unilever, bu ürünün işin uzmanları ve engelli tüketicilerle birlikte geliştirildiğini ifade ediyor.

Kolları açısından kısıtlı olan insanlar, pek çok işlerini tek başlarına sürdüremiyorlar. İnsanlar, her ne kadar kendi çabaları ile bir şeyler yapmaya ve engelleri aşmaya çalışıyor olsalar da bugüne kadar engelli bir insanın roll-on kullanması pek mümkün değildi. İşte Degree, tam olarak bu ihtiyacı karşılayan bir şekilde geliştirilmiş durumda. Sizlere şimdi anlatacağımız özellikler, Unilever'ın tasarım açısından nasıl bir devrim yaptığını gözler önüne seriyor.

Karşınızda dünyanın ilk engelliler için tasarlanmış roll-on'u

Aslına bakacak olursak bu ürün için özel tasarıma sahip standart bir roll-on diyebiliriz. Çünkü bu ürünün çengelli ve kolay kapanıp açılan bir kapağı bulunuyor. Bu kapağı bir yere takan kullanıcı, bu deodorantın kapağından kurtulmuş oluyor. Deodorantın kendi kutusundaki özel geçişli yapı ise kolun bu ürünü kavrayıp, kolaylıkla kullanılabilmesine imkan tanıyor. Roll-on'u kullanan engelli kişi, daha sonra kolay kapanabilen kapak ile ürününü kapatıyor ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Yani buradaki sihir, tamamen ürünün kutusundan kaynaklanıyor.

Degree şimdilik küresel çapta bir lansman gerçekleştirmedi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, ürün için 200'den fazla engelli kişiye deneme ürünü gönderildiğini, geri bildirimlere göre eksikleri giderim bundan sonra küresel lansman yapacakları ifade edildi. Degree için seçilen üst düzey yöneticilerden Kathryn Swallow, hiç kimsenin terlemekten ya da ter kokmaktan korkmaması gerektiğini, Degree ile engelli kişilerin bu gibi sorunlarının ortadan kalkıp, herkesin daha hareketli bir yaşam sürebileceğini ifade ediyor.

Degree için hazırlanan tanıtım videosu