EngineersTalk’20, 19 Şubat'ta Doğuş Üniversitesi'nde

19 Şubat'ta birbirinden değerli konuşmacıları ile kapılarını açacak EngineersTalk’20 etkinliği için geri sayım başladı. Etkinlikle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bu yıl Doğuş Üniversitesi Mühendis Beyinler Kulübü tarafından 3.sü düzenlenecek olan EngineersTalk’20 etkinliği, 19 Şubat Çarşamba günü Doğuş Üniversitesi Acıbadem kampüsü ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Etkinlik sırasında Havelsan, Volvo Car, Intel ve Microsoft gibi alanında sektörün öncü şirketlerinden konuşmacıların tecrübelerini ve hikayelerini aktaracağı etkinlik, iş dünyasına yeni yeni adam atmaya hazırlanan ya da kariyer basamaklarında daha yukarıları hedefleyenlere ilham oluşturmayı amaçlıyor.

Yalnızca Doğuş Üniversitesi öğrencileri için değil, ilgi duyan herkes için düzenlenen etkinliğe katılanlara katılım sertifikası takdim edilecek ve çekilişlere katılma fırsatı sunulacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.