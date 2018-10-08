Kripto para dünyasının alt yapı açısından en zengin platformlarından olan EOS blok zincirine bağlı Se7ens isimli oyun, kullanıcılarına bir Airdrop etkinliği sırasında yanlışlık sınırsız kripto para dağıttı. Hata fark edildikten sonra önlem alınsa da pek çok insan, kendilerinden geri alınan kripto paralar için şikayetçi.

Kripto para piyasasında adını duyurmak isteyen projeler, Airdrop adını veren bir dizi kampanya düzenlerler. Bu kampanyaların amacı, henüz borsalarda listelenmeyen bir kripto paranın insanlar tarafından bilinirliliğini arttırmaktır. Özellikle sosyal medyadan paylaşım yaparak daha çok insanı Airdrop etkinliğine çekmeniz beklenir, referansınızla gelen her üye başına, ücretsiz olarak belirli bir miktar kripto para alırsınız. İlgili kripto para borsalarda listelenip değerlenince, aldığınız kripto paralar gerçek nakit paraya dönüştürülebilir.

Airdrop etkinliği düzenleyerek borsalarda listelenmeyi başarmış kripto paraların sayıları gittikçe azalıyor. Bunun nedeni ise alışkanlık, artık insanlar her Airdrop yapılan projeye güvenmiyorlar. Sonuçta işin içinde bedava sirke de olsa bazı dolandırıcılar, bu yöntemi kullanabiliyorlar.

EOS blok zincirine bağlı olan Se7ens.io isimli bir oyun projesi, her ne kadar dolandırıcı olmasa da öyle anlaşılacak bir hataya imza attı. Platform, oyuncularına (müşterileri de diyebiliriz) yanlışlıkla sınırsız kripto para dağıttı. Reddit kullanıcılarının birisi tarafından fark edilen hata ortaya çıkınca gerekli önlemler alındı. Sınırsız olarak dağıtılan kripto paraların hepsi geriye çekildi, haliyle insanlar da öfkelendiler.

Dağıtılan kripto paranın adı SEVEN’dı. Kazandıklarının etkinlik kapsamında olduğunu düşünen kullanıcılar ise paraları geri gidince Se7ens.io platformuna karşı güven kaybı yaşadılar. Bu hata, dolaylı olarak SEVEN’ın kripto para borsalarında listelenmesine engel olabilir. Zira listelense dahi, insanlar başarısız bir Airdrop girişiminden sonra yatırımdan korkacaklardır. Ayrıca basit bir kampanyayı bile yönetemeyen platformun, yarın öbür gün bilgisayar korsanlarının hedefi olma ihtimali de yüksek.

Yeri gelmişken kripto para piyasasında yer almaya çalışan, bunun için Airdrop etkinliklerini takip eden kullanıcıları da uyaralım. Zira henüz temeli tam anlamıyla oturmayan bir dünyada faaliyet göstermek için bolca araştırma yapmanız gerekiyor.