EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz gün çıkan elektrik zammı haberleri üzerine açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamalarında böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde elektriğe en az yüzde 30'luk bir zam geleceğine ilişkin haberler çıkmış ve bizde bu iddiaları sizlerle paylaşmıştık. Uzun bir süredir gündemden düşmeyen zam haberlerine bir yenisinin daha eklenmesi tabii ki hepimizi derin düşüncelere itmişti.

Bugün ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, zam haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

EPDK, elektrik fiyatlarına herhangi bir zam yapılmasının gündemlerinde olmadığını bildirdi

EPDK Başkanı Yılmaz, zam iddialarını değerlendirdiği konuşmasında kesin bir dille bu iddiaları yanıtlayarak haberlerin 'gerçeği yansıtmadığının' altını çizdi.

Yılmaz, açıklamalarının devamında ise "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." sözlerine yer verdi.