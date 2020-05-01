Epic, Fortnite Dünya Kupası'nı İptal Etti

Bir süredir akıbeti merak edilen Fortnite Dünya Kupası için beklenen duyuru yapıldı. Epic Games, etkinliğin çevrimiçi de düzenlenmeyeceğini söyleyerek, tümden iptal edildiğini söyledi. Bazı bölgesel etkinlikler ise çevrimiçi olarak yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde Travis Scott’la birlikte düzenlediği konser etkinliğiyle gündeme gelen Epic Games ve Fortnite, COVID-19 pandemisi nedeniyle e-spor etkinliğini iptal ettiğini duyurdu. Fiziksel e-spor turnuvalarını iptal eden şirketler arasına katılan Epic, 2020 Fortnite Dünya Kupası’nı tamamen iptal ettiklerini açıkladı. Aslında bu iptal kararı çok da beklenmedik bir olay değildi. Salgın tüm dünyayı bu denli etkilerken binlerce kişinin bir araya geldiği dünya kupası etkinliğini düzenlemek çok da gerçekçi gözükmüyordu.

Epic, henüz bir açıklama yapmadı, ancak şirketin Fortnite Dünya Kupası’nı 2021 yılında gerçekleştirmesi bekleniyor. Şirket, üçüncü taraf etkinlikleri destekleyeceklerini duyurdu, ancak burada da “çevrimiçi etkinlikler” şartı getirildi. Kısacası bir süre daha insanlar bir araya gelip Fortnite etkinlikleri düzenleyemeyecek.

Epic Games, resmi Fortnite Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen ay, 2020 için planlanan yol haritamızı duyuracağımızı söylemiştik. Bugün 2020 için planlamalarımıza dair güncellemeleri sizlere duyurmak istedik... 2020’nin geri kalanında tüm Fortnite müsabakaları çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bölgeler arası çevrimiçi rekabetin sınırlamaları nedeniyle, 2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak” ifadelerini kullandı.

Fortnite Dünya Kupası neden çevrimiçi yapılmıyor?

Fortnite’ın düzenlediği geniş ölçekli Dünya Kupası etkinliği, pek çok ülkeye aynı anda yayın yapacak bir etkinlik. Etkinliğin saat farkından dolayı çok az katılımcıya sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca herkes kendi interneti üzerinden bağlanacağı için oyunda gecikme sorunları yaşanabilir. Etkinliğin büyüklüğü göz önüne alındığında bu tarz durumlar, zorlayıcı faktörler olarak gözüküyor.