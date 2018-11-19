Epic Games, 8 Yaşındaki Hayranın Kostümünü Oyuna Ekliyor

8 yaşındaki bir Fortnite hayranının Epic Games' gönderdiği sevimli mektup sonrası isteği gerçek olmak üzere.

Her şey 2 ay önce tfoust10 isimli Reddit kullancısının, 10 yaşındaki oğlunun mektubunu paylaşmasıyla başladı. Kısa süre içerisinde 40.000 oy ve 1000'den fazla yorum alan mektup, oyun dünyasında büyük ses getirdi.

"Sevgili Fortnite, lütfen Fortnite'a 'Chicken Trooper' adında bir kostüm getirin. Çizim yapmakta çok iyi değilim."

Belki de mesajın ve mektubun bu kadar ilgi görmesi dahi 8 yaşındaki bir çocuk için mutluluk vericiyken olay bambaşka bir boyut kazandı. Lonely Lodge gözetleme kulesinden gelen ilk fotoğraflarda, yerde devasa bir tavuğa işaret eden tüyler görünüyor.

Ayrıca oyunun veri kodlarında kostümlerin olduğu yerde 'tender_defender' yani Çit Savunucusu adında bir kostüm ismine rast gelinmiş. Görünen o ki Epic Games, oyuncuların ve hayranlarının isteklerine yanıt vermeye devam edecek.