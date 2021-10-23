ABD Bölge Mahkemesi’nin Epic Games - Apple davasında verdiği kararla, Apple’ın bazı App Store politikalarında değişiklik yapması gerekiyordu. Apple 8 Ekim’de verilen kararı temyize sunarak, tedbir kararının bir yıl ertelenmesini talep etti. Epic Games, Apple’ın temyiz başvurusuna itiraz ederek kendi savunmasını yaptı.

Epic Games, Apple’ın uygulama içi satın almalarda kontrolsüz komisyonlarının önüne geçmek için mahkemeye başvurdu. Neredeyse bir yıl süren Epic Games - Apple davası geçtiğimiz ay sonuçlandı. Mahkeme, Apple’ın geliştiricilerin kendi alternatif ödeme yöntemlerindeki bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar vermişti.

Verilen karar doğrultusunda, App Store’un 9 Aralık’a kadar ödeme yöntemlerinde güncellemeler yapması gerekiyordu. Ancak Apple, verilen karara karşın temyiz başvurusu yaptı.

Epic Games, temyiz başvurusuna itiraz etti

Hakim tarafından belirtilen App Store politikası değişiklikleri, geliştiricilerin tüketicilere uygulama içi satın almalar ve abonelikler için düzenlemeye gidilmesi yönündeydi. Apple’ın uygulama kontrolünde yetkili Trystan Kosmynka, “Tüketicileri, geliştiricileri ve iOS platformunu korumak için kısıtlamalar olması gerekiyor. Bu değişikliğin kullanıcılara, geliştiricilere ve daha genel olarak iOS platformuna zarar vereceği kanaatindeyim.” dedi. Apple, geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemleri sunma imkanının bir yıl daha ertelenmesini talep eden bir temyiz başvurunda bulundu.

App Store’un Uygulama Satın Alma mekanizmasında ve geliştiricilerin kullanıcılarla kurduğu iletişim hakkında düzenlemelerin yapılması beklenirken şirket tarafından yapılan temyiz başvurusu Epic Games tarafından hoş karşılanmadı. Apple’ın karara karşı itirazı, 9 Aralık’a kadar uygulamak zorunda kaldığı kural değişikliklerini durdurmayı amaçlıyor. Oyun geliştiricisi dev şirket Epic Games, Apple’ın değişikliklerden onarılamaz zararlar göreceğini kanıtlamak için yeterince çabalamadıklarını iddia etti. Epic Games, Apple’ın yasal standardı karşılamadığını ve bu durumda ertelemeye izin verilmemesi gerektiği konusunda itiraz ediyor.

Mahkeme, 9 Kasım’da yapılacak duruşmada Apple’ın temyiz başvurusunu değerlendirerek ve bir karara varacak.