Epic Games, Merkezini Taşımak İçin ABD'de Bir AVM Satın Aldı

Oyun dünyasının köklü şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, ABD'de 91 bin metre karelik alana yayılan bir alışveriş merkezini satın aldı. Şirket, satın aldığı bu alışveriş merkezini, yeni ana merkezi haline getirecek.

Özellikle dijital oyun mağazasında yaptığı ücretsiz oyun kampanyalarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Epic Games, yine dikkatleri çekecek bir hamle yaptı. Ancak şirket, bu sefer verdiğiyle değil aldığıyla dikkat çekti.

Oyun dünyasının son yıllarda dikkatleri çekmeyi başaran şirketi, ABD'de bir alışveriş mağazasını satın aldı. Epic Games, ABD'nin North Carolina eyaletinin Cary şehrinde bulunan Cary Towne Center isimli 91 bin metre karelik alışveriş mağazasını satın aldı.

Epic Games, ABD'de alışveriş merkezi satın aldı

Şirketin satın aldığı bu devasa alan, Epic Games'in yeni ana merkezi olarak kullanılacak. Epic Games'in yeni evi olacak olan bu arsa, yıkılıp yeniden yapılacak. İnşası 3 yıl sürecek olan bu ana kampüs, 2024 yılında Epic Games çalışanlarına kapılarını açacak.

91 bin metre karelik bu arazi, satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tamamen Epic Games'in olacak. Ancak şirket, arazinin bazı kısımlarının bölgedeki toplulukların kullanımına sunulabileceğini ifade etti.

Epic Games, 1991 yılında Maryland eyaletinin Potomac şehrinde kurulmuştu. Şirket, kuruluşundan 8 yıl sonra, 1999'da, halen faaliyet gösterdiği Cary şehrine taşınmıştı. Ana merkezini taşıyacağı yeni araziyi de yine Cary şehrinden aldı.

Epic Games'in ana merkezi ABD'de de bulunsa da dünyanın farklı ülkelerinde 50 ofisi bulunuyor. Bu ofislerden bazıları, şirketin amiral gemisi olan Fortnite'ı geliştirirken bazıları Unreal Engine oyun motorunu geliştiriyor. Ayrıca oyun mağazası Epic Games Store da yine bu ofislerden yönetiliyor.