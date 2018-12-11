Epic Games, Infinity Blade Oyunlarını App Store'dan Sildi

Son günlerde Steam'e rakip bir oyun platformu ile gündeme bomba gibi düşen Epic Games cephesinden kötü bir haber geldi.

Epic Games, App Store'da 2013 yılında yayınlanan Infinity Blade III ile noktalanan seriye olan desteğini tamamen geri çekti. Ortaçağ'da geçen bir aksiyon/rpg oyunu olan Infinity Blade, kemik kitleye sahip ve senelerdir istikrarla oynanan bir yapımdı.

Epic Games cephesinden gelen açıklamaya göre Epic ve ortak yapımcı Chair Entertainment, 3. oyunun son oyun olduğunu ve bundan sonra serinin devamının gelmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte oyunların tamamı App Store'dan silindi ve bir daha yüklenmeyeceği de resmen açıklandı.

Elbette Epic Games'in aldığı bu kararın zamanlaması oldukça manidar. Şu an piyasanın en gözde ve büyük oyun geliştiricisi olan Epic Games, bir yandan Steam'e kafa tutmayı düşünürken muhtemelen bu tip küçük oyunlara bütçe veya zaman ayırmak istemiyor.

Geçtiğimiz hafta Unreal Tournament'ın yeniden yapımını iptal eden Epic Games, böylece bir projeyi daha çöpe atmış oldu.