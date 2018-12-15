Sonsuzluk Kılıcı Çok Güçlü Olduğu için Kaldırıldı

Oyunda haksız rekabete sebep olması sonucunda Sonsuzluk Kılıcı oyundan kaldırıldı.

Oyuncuların fazla güçlü olduğunu düşündüğü Sonsuzluk Kılıcı oyundan kaldırıldı.

Epic Games, kılıcı dört gün önce mobil platformuna eklemişti ancak oyuncular kılıcın rekabeti mahvettiğini düşündüler.

Her maçta yalnızca bir kere ortaya çıkan Sonsuzluk Kılıcı, sahibinin azami canını ve kalkanını 200’e çıkarıyordu. Bunun yanı sıra oyuncular daha ileriye sıçrayabiliyor ve kılıcı her savurduklarında 75 hasar veriyorlardı. Anlayacağınız kılıçtan çok bir ölüm makinesi gibi bir şeydi.

Tabii ki bunun sonucunda tüm dengeler bozuldu ve oyunda bir haksızlık ortaya çıktı. Yapıları tek darbeyle rakibi yerle bir ettiğini de düşünürseniz, karşınızdaki oyuncuda bu kılıcı gördüğünüz zaman ölü taklidi yapmaktan başka bir çareniz kalmıyordu. Tabii ki karşınızdaki çoktan sizi öldürmediyse...

Onlarca oyuncunun bu durumdan şikayetçi olmasının ardından Epic Games kılıcı fazla güçlü yaptıklarını söyledi ve efsanevi eşyaları yaparlarken değerlendirmeleri daha dikkatli yapacaklarını belirtti. Ayrıca “Batırdık” ibaresini de tweetlerine eklemeyi unutmadılar.