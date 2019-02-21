YouTube'a içerik üreten isimlerden biri olan Matt Watson'un, platformu çocuk istismarı yapmakla suçlaması sonrasında büyük firmalar alarma geçti.

Geçtiğimiz günlerde YouTuber Matt Watson, Reddit forumlarında açtığı bir başlık ile bütün dikkatleri üzerine çekmişti. YouTube'un öneri algoritmasının, çocuklarla ilgili uygunsuz yorum ve ifadelerin yer aldığı videolara yönlendirdiğini ve bunun en hafif tabirle bir "çocuk istismarı" olduğu söylenmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından oldukça büyük firmalar bir anda teyakkuza geçti. Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, McDonalds, Disney ve Nestle'nin de bulunduğu dev firmalar YouTube'a verdiği reklamları anında geri çekti.

Reddit başlığının ardından, Watson'un YouTube'da yayınladığı bu video ile işler iyice ciddiye bindi. YouTube'un solucan deliklerine sizleri nasıl çektiği ve çocuk istismarı yapan bir algoritma ile insanları sitede tutmaya çalıştığı uzun uzun anlatıldı. Konuyla ilgili yapılan suçlamalar YouTube yetkililerine de soruldu ve açıkçası biraz kaçamak bir cevap verdiğini söyleyebiliriz.

YouTube yetkilisi, yorumlar da dahil olmak üzere YouTube'da yer alan her içeriğin YouTube'un net topluluk kuralları ile incelendiği ve bu tür hassas konularda hesapların ve kanalların anında silindiği belirtildi. YouTube'un ayrıca ilgili mercilere bu tür kanallarla ilgili yasal bildirimini de yaptığı belirtildi.