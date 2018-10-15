Epic Games, Fortnite Hileleri Paylaşan YouTuber'a Dava Açtı

Daha önce Fortnite hileleri paylaşan sitelere 150 bin dolarlık davalar açan Epic Games, işin peşini bırakmamakta kararlı.

Geçtiğimiz sene içerisinde 'The Addicted Cheats' isimli siteye 150 bin dolarlık bir dava açan Epic Games, şimdi de Brandon Lucas isimli YouTuber'a dava açtı. Golden Modz isimli kanalında Fortnite ve GTA gibi oyunlar için hileler paylaşan kişinin başı büyük bir dertte gibi görünüyor.

Toplamda 1.7 milyon aboneye sahip olan ve Epic Games tarafından geçtiğimiz günlerde birkaç videosuna telif ihlali nedeniyle tedbir koyulan Golden Modz kanalı, yaptığı bir açıklamayla herhangi bir suç teşkil eden eylemde bulunmadığını ve açılan dava ile ilgili bir endişesinin bulunmadığını belirtti.

Epic Games'in avukatları, yapılan hilelerle elde edilenlerin geri verilmesini ve mahkeme masraflarının maksimum bedelle kendilerine ödenmesini isteyecekler. Dava başladığında sanal bir mecrada hile yapmanın maddi ve manevi olarak bir bedelinin olup olmayacağını göreceğiz.