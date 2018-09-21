Epic Games: Fortnite İçin Devasa Bir Etkinlik Yolda

5. sezon içerikleriyle sevenlerini mutlu eden Fortnite, 6. sezon içerikleri için şimdiden heyecan verici açıklamalarda bulundu.

PUBG ile birlikte Battle Royale türünü zirveye taşıyan Fortnite'ı rakiplerinden ayıran bir şey var: Her sezona özel, gizemli bir olay yaratıp sezon sonunda bunu patlatıyorlar. Dünyaya giderek yaklaşan meteor, haritada bir belirip bir yok olan gizli uzay üssü derken Fortnite'ın heyecanı korumayı başardığı aşikar.

Epic Games'in kurucularından olan Mark Rein, Twitter üzerinden kendisine atılan bir tweet üzerine oldukça ilginç bir cevap verdi. Rein, Fortnite'ta yeniliklerin bitmeyeceğine işaret etti.

- Başka bir şeyler olursa haberdar et.

- Bu Fortnite. 'HER ZAMAN' yeni bir şeyler var. :)

Fortnite'ın cel-shade grafik tekniği ve PUBG'ye oranla daha tempolu ve 'arcade' oynanış yapısı hoşunuza gitmeyebilir ama yenilik ve oyuncuları heyecanlandırma konusunda ustaca iş çıkardıkları da bir gerçek. Gelecek sezonun en büyük bombasının paralel evrenler olacağı ve çeşitli portallar aracılığı ile haritanın farklı yerlerine teleport olabileceğiniz yönünde dedikodular var. Bakalım önümüzdeki süreçte yeni nelerle karşılaşacağız.