Aslen bir oyun stüdyosu olan Epic Games, MegaGrants girişimi ile film stüdyolarının Unreal Engine teknolojisini kullanabilmesi için fon sağlıyor. Epic Games'in finansal desteğinden faydalanacak yeni animasyon filmi, Mezopotamya mitolojisine dayanan Gılgamış olacak.

Son yıllarda oyun dünyasının en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Epic Games, Unreal Engine teknolojisini Fortnite ve Valorant gibi popüler oyunlardan sonra şimdi de DuermeVela ve FilmSharks adlı stüdyolar tarafından geliştirilen Gılgamış (Gilgamesh) adlı animasyon için bir kez daha film endüstrisinin hizmetine açıyor.

Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Gılgamış; geliştiricilerin, eğitimcilerin, film yapımcılarının Unreal Engine'i kullanmasına olanak tanıyan ve Epic Games tarafından oluşturulan 100 milyon dolarlık bir fon olan MegaGrants girişimi tarafından finanse ediliyor. Gılgamış projesinin başında ise Latin Amerikalı animasyon stüdyosu Hook Up bulunuyor.

Gılgamış filmi, bir mezopotamya efsanesini konu alacak

Adından da anlayabileceğiniz gibi Gılgamış filmi, aynı adlı Mezopotamya mitolojik karakteri yarı tanrı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını ve vahşi Enkidu ile dostluğunu konu alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Arjantinli Tomas Lipgot oturacak.

Epic Games’in Unreal Engine'i sinema sektörünün içinde de popülerleştirmeye çalışması kesinlikle boşa bir çaba değil. Zira stüdyolar, Unreal Engine teknolojisinin gerçek zamanlı 3B nesneler ve sahneler oluşturma becerisini çoktan keşfetmiş durumda. Bu nedenle The Mandalorian'da LucasFilm, Westworld'de ise Jonathan Nolan ve Lisa Joy, sanal setler oluşturmak için Unreal Engine’den faydalandı.

Şu an için elimizde Gılgamış filminin içeriği ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak arkasındaki şirketlerin ve yönetmenin Arjantinli olmasından da anlayabileceğiniz gibi film, İspanyolca ve İngilizce dil seçenekleriyle seyircilerin beğenisine sunulacak. Gılgamış’ın başarılı bir film olması haline gelecekte daha fazla stüdyonun MegaGrants girişiminden destek alarak Unreal Engine teknolojisini kullanacağı tahmin ediliyor.