Epic Games, Güdümlü Füze Silahını Fortnite'tan Yine Kaldırdı

Epic Games, Güdümlü Füze silahını silahta bir problem olduğu gerekçesiyle Fortnite'tan kaldırdı.

Bu hafta sonu Fortnite’ta oyun kazanmayı düşünüyorsanız bunu oyunun en güçlü silahlarından biri olmadan yapmanız gerekiyor. Epic, oyundaki Güdümlü Füze’nin (Guided Missile) silahtaki bir sorun nedeniyle devre dışı bırakıldığını açıkladı. Güdümlü Füze’nin oyuna ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

Aslına bakılırsa Güdümlü Füze’nin neden kaldırıldığı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Epic, Twitter’da silahla alakalı bir sorunun incelemeye alındığını duyurmaktan başka bir açıklama yapmadı. Problemin ne olduğuna veya silahın oyuna ne zaman geri döneceğine dair herhangi bir açıklama yok.

Güdümlü Füze’nin kaldırıldığına dair Reddit’te paylaşılan gönderiye bazı kullanıcılar sorunun Gölge Taşları ile alakalı olabileceği yorumlarını yaptılar. Görünüşe göre oyunda oyuncuların silahlarını kullanır haldeyken tamamen görünmez olmalarını sağlayan bir açık var ve bu açık Güdümlü Füze’nin çalışmasına dayanıyor. Sorun her ne olursa olsun Epic bu silahı oyundan ilk kez çıkarmıyor; bunu biliyoruz. Bunun yanı sıra Gölge Taşları’nın bir açığa sebep olmasıyla da ilk kez karşılaşmıyoruz, yani Reddit’te yapılan yorumların doğruluk payı olması muhtemel.