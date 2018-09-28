Fortnite'taki Göğüs Animasyonu Kaldırılacak

Epic Games, 6. sezon güncellemesi ile birlikte bir kadın karaktere eklenen göğüs animasyonunun kasıtlı olarak oyuna eklenmediğini ve en kısa sürede kaldırılacağını açıkladı.

Epic Games, dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite’ın 6. sezonunu bu sabah yayınladığı güncelleme ile birlikte başlattı. Güncelleme, bir dizi yeni özelliği de beraberinde getirdi fakat gelen tüm özellikler oyuncular tarafından hoş karşılanmadı.

Fortnite yayıncısı Agony tarafından keşfedilen bir özelliğe göre Fortnite, bir kadın karaktere göğüs animasyonu eklemişti. Buna göre Calamity karakterini varsayılan kostümü ile dans ettirdiğinizde dans ile birlikte bir göğüs animasyonu da başlıyordu.

Konuyla ilgili olarak The Verge’e açıklamalarda bulunan bir Epic Games sözcüsü, söz konusu göğüs animasyonunun kasıtlı olarak oyuna eklenmediğini, böyle bir şeyin olmasının utanç verici olduğunu ve en kısa sürede düzeltmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Böylesine utanç verici bir özelliğin oyuna nasıl ‘yanlışlıkla’ eklendiği bilinmiyor fakat en azından Epic Games, yanlışlığı düzeltmek için çalışmalara başlamış durumda. Twitter üzerinden bir açıklama yapan şirket, söz konusu sorunu giderene kadar animasyon sistemlerini devre dışı bıraktıklarını duyurdu.