Epic Games'in 60 TL'lik Sınırsız Kuponları Geri Döndü

Epic Games'in 2020 Holiday Sale adını verdiği Yılbaşı indirimleri şu anda mağazada karşımıza çıkıyor. Ayrıca Epic Games'in 60 TL'lik indirim kuponları da geri döndü.

Son yılların en rekabetçi oyun platformlarından biri Epic Games Mağazası olmuştu. Her hafta yeni bir oyunun ücretsiz olduğu platformda 17 Aralık'tan itibaren her gün bir yeni ücretsiz oyun verileceğini de duyurmuştuk.

Ücretsiz oyunlara ek olarak Epic mağazasındaki pek çok oyunda, %80'e varan indirimler de karşımıza çıkıyor. Bu indirimlerin yanında mağazanın meşhur indirim kuponları da bir kez daha geri dönüyor.

Girer girmez 60 TL'lik kupon

Epic Games hesabınıza site üzerinden giriş yaptıktan sonra sağ altta yer alan bir düğme yardımıyla, hiçbir alışveriş yapmadan bile 60 TL değerindeki indirim kuponunun sahibi olabiliyorsunuz. Sonrasında ise satın alınan ve belli bir meblağın üzerindeki her oyunla birlikte yeni bir kupon daha kazanılıyor.

Epic Games bu dönemde ayrıca indirimlere giren oyunların, belli bir fiyatın altındaki oyunların ve diğer içeriklerin daha kolay bulunabilmesi için ana sayfayı ve aramaları düzenlemiş gibi gözüküyor. Böylece ziyaretçiler aradıklarını daha kolay bulabiliyor.

Epic mağazasında her 24 saatte bir yeni bir oyun açıklanıyor. 15 gün sürecek olan ücretsiz oyun etkinliği 1 Ocak 2021'de sona erecek olsa da Holiday Sale adı verilen indirimler 7 Ocak'a kadar devam edecek.

Epic mağazasında dikkat çeken indirimler

Epic Games mağazasında Immortals: Fenyx Rising, Mudrunner, Amnesia: Rebirth, Death Stranding, Tacoma gibi oyunlarda indirimler göze çarpıyor. Ayrıca siteye girer girmez alınan indirim kuponu ile de Cyberpunk 2077 gibi popüler yapımlar da daha uygun fiyata alınabiliyor.

Epic Games son dönemde gerek Apple ile yaşadığı gerilim olsun, gerekse Çin ile ilişkili olmakla itham edilmesi olsun oldukça yoğun bir gündeme sahip. Firma bu sorunların canını pek de sıkmadığını düzenlediği şenlik ile de gösteriyor.