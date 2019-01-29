Steam'le girdiği savaşla oyun dünyasının gündemine oturan Epic Games, mobil oyuncuları da unutmayarak 7.30 sürümünü yayınladı.

Epic Games, bir yandan oyunun Switch versiyonu için büyük bir güncelleme planlarken bir yandan da iOS ve Android oyuncuları için yenilikler sunmaya devam ediyor. Daha önce resmi olmayan şekillerde controller kullanan oyuncular için resmi destek geldi. Bununla birlikte oyuna Chiller bombası ve yeni bir turnuva eklendi.

Oyunu iOS'ta deneyimleyenler için MFI Controller desteği getirildi. Buna ek olarak Steelseries Nimbus ve Gamevice'de artık oyunda kullanılabilen cihazlar arasında. Android kullanıcıları için daha fazla iyi haberimiz var: Buna göre Galaxy Note 9, Honor View 20 ve Mate 20 X modellerine 60 FPS desteği getirildi. Bu sayede oyun çok daha akıcı ve keyifli bir hal alacak.

Eğer siz de güncellenen 7.30 sürümüyle Fortnite'ı indirmek isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: