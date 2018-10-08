Epic Games, Kamu Adlı Oyun Güvenliği Şirketini Satın Aldı

Fortnite oyununun yaratıcısı Epic Games, oyun güvenliği gibi alanlarda hizmet vermekte olan Kamu adlı şirketi bünyesine kattı.

Epic Games; oyun güvenliği, oyun telemetrisi ve oyun yönetim hizmetleri sunan Helsinki merkezli Kamu adlı şirketi bünyesine kattı. Epic, Kamu’nın hizmetlerini Fortnite oyununda zaten kullanmaktaydı. CEO Tim Sweeney, Kamu ile çalışmaları hakkında “Kamu, Fortnite’ın tüm oyuncular için adil olan multiplayer deneyimini inşa etmesinde anahtar bir unsur olmuştur” dedi. Bu satın alım Epic Games’in Helsinki’de fiziksel olarak bulunmasını sağlayacak, Kamu da müşterilerine destek sunmaya devam edecek.

Epic Games, şimdiye kadar hileye karşı tavrını açık bir şekilde belli etti. Geçtiğimiz yıl şirket, oyunda hile yaptığı iddia edilen iki oyuncuyu (birisi 14 yaşındaydı) telif hakkı ihlali suçlamasıyla dava etmişti. Şirket bu konuda “Epic, devam eden hile veya telif hakkı ihlali konularında kaç yaşında olursa olsun kimseye müsamaha göstermeyecektir. Daha önce de belirtildiği gibi, hile konusunu ciddiye alıyoruz ve oyunlarımızın eğlenceli, adil ve rekabetçi olduğundan emin olabilmek için her şeyi yapacağız” açıklamasını yapmıştı.

Dava edilen oyunculardan 14 yaşında olan oyuncunun annesi, davanın feshedilmesi için çabalamış olsa da Epic Games Nisan ayında davanın ilerlemesi kararını vermişti.