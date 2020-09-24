Epic Games Gibi Şirketler, Apple'a Karşı Koalisyon Oluşturdu

Apple ile uygulama mağazasının aldığı pay konusunda sorun yaşayan Epic Games, Spotify gibi bir düzineden fazla şirket, teknoloji devine karşı daha net mücadele etmek için iki merkezi olan bir koalisyon oluşturdu.

Apple ile ciddi sorunlar yaşamaya devam eden Spotify, Epic Games gibi şirketler, bu sorunlara karşı seslerini daha iyi duyurabilmek adına yeni bir organizasyon oluşturdu. Epic Games, Spotify, Deezer gibi bir dizi şirket tarafından oluşturulan “Coalition for App Fairness” organizasyonu, kendisini “Uygulama ekosisteminde seçim özgürlüğü ve adil rekabeti savunmak için sektör lideri şirketlerin oluşturduğu bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş” olarak tanımlıyor.

Merkezlerini Washington DC ve Brüksel olarak tanımlayan kuruluş, üç temel konu üzerine odaklanacak ve uygulama ekosistemi seçim özgürlüğü ve adil rekabete karşı yasal düzenleyici değişiklikleri için mücadele edecek.

Apple rekabeti önlemeye mi çalışıyor?

Spotify, Epic Games gibi adını çok yakından tanıdığımız şirketler, Apple’ın rekabeti önleyecek politikalar düzenlediği, kendi uygulaması üzerinden yüzde 30 uygulama vergisi aldığı ve tüketiciler için bir özgürlük sunmadığını söylüyor. Spotify ve Epic Games’in liderlik ettiği organizasyonda bulunan tüm şirketler ise şöyle:

Coalition for App Fairness organizasyonuna katılan şirketler

Epic Games

Spotify

Tile

Basecamp

Blix

Blockchain

Deezer

The European Publishers Council

Match

News Media Europe

Prepear

ProtonMail

SkyDemon

Android işletim sistemini kullanan geliştiriciler, isterlerse uygulamalarını Google’ın elinde bulunan Google Play’de sunabilecekleri gibi, üçüncü taraf uygulama mağazalarında da yayınlayabiliyor. Apple ise iPhone ve iPad uygulama üreticilerinin App Store dışında uygulama yayınlamasına izin vermiyor, bunu yapmadığı gibi uygulamalar ücretsiz olsa dahi abonelik sistemlerinden kazanılan paranın da yüzde 30’luk dilimini istiyor. Bu da Fortnite’a sahip Epic Games, Spotify gibi şirketleri rahatsız ediyor.

Görünen o ki bu tartışmalar önümüzdeki süreçte de fazlasıyla konuşulacak. Peki sizce bu tartışmalarda hangi taraf daha haklı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.