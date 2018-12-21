Telltale Games'in batışı sonrasında oyunu devralan Skybound Games, The Walking Dead'in son iki bölümünün Epic Game Store'a özel olacağını açıkladı.

Telltale Games'in kepenk indirmesi sonrasında son 2 bölümü adeta arafta kalan The Walking Dead: Final Season için Skybound Games olaya el atmış ve oyun için çalışan ekibi bünyesine katarak macerayı noktalayacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi açıklanan 3. bölüm "Broken Toys" için ilginç bir haber geldi. Buna göre oyunun 3. ve 4. bölümleri Steam'de olmayacak.

Oyunun yayınlanması için sadece Epic Games Store ile anlaşan Skybound Games, Steam üzerinden season pass satın alanlara da güzel bir haber verdi. Buna göre daha önce bütün bölümleri tek seferde aldıysanız, oyunu Steam üzerinden de indirebileceksiniz.

Buna karşın 3. ve 4. oyunları ayrı ayrı satın almak isterseniz, tek adresiniz Epic Games Store. 15 Ocak 2019'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için piyasada olacak olan 3. bölümün ardından final bölümü için de tarih paylaşılacak.