Epic Games Store'da Trend Oyunlar Daha Kolay Bulunabilecek

Steam ile kafa kafaya yarışmak konusunda oldukça iddialı olan ve bu yolda sürekli yenilikler ekleyerek ilerleyen Epic Games Store yenilendi. Yeni tasarımla birlikte popüler oyunlar daha kolay bir şekilde bulunabilecek.

Steam’in en dişli rakiplerinden bir tanesi olan Epic Games Store’un bazı oyuncuların beklentilerini karşılayabilmesi için yürümesi gereken yollar bulunuyor ancak şirketin de bu yolda hızla ilerlediğine dair işaretler bulunuyor.

Epic, yeniden tasarladığını mağazasını kullanıcılarının hizmetine sundu. Yeni mağaza tasarımında hangi oyunların trend olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca oyunları türüne göre filtreleyebileceğiniz bir seçenek de eklendi ve yerel ön bellek sayesinde yüklenmeler daha hızlı hâle geliyor.

Güncellenen Epic Games Store'da sunulan diğer yenilikler:

Şirketin yaptığı yenilikler, ayrıca oyun içerisinden (eklentiler ya da sanal para paketleri gibi) Epic Games Store satın alımları yapabilme imkânı getirdi. Avrupa’da gerçekleştirilen satın alma işlemleri ve yerel yasal düzenlemeleri karşılayabilmek için daha katı 3D Güvenlik Doğrulaması da sunulan yenilikler arasında bulunuyor.

Bir Epic Games Store kullanıcısıysanız ve şirketten daha büyük yenilikler istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor çünkü Epic; hâlâ istek listesi, oyun yorumları ve ızgara tarzı kütüphane görünümü üzerine çalışıyor. Şirket, uzun süredir Steam kullananların aklını çelebilmiş değil ancak yapılan bu değişiklikler de Fortnite ya da Epic Games Store’a özel çıkan diğer oyunları oynayanlar için biraz daha tatmin edici bir deneyim sunacaktır.

Peki siz Epic Games Store’un yeni değişiklikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic, Steam seviyesine kadar ulaşabilecek mi? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.