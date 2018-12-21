Epic Games Store'un Forum Eksiği Steam'i Öne Çıkarıyor

Yakaladığı popülerlik ile Steam'e rakip olan Epic Games Store, oyuncuların isteklerinden bazılarını karşılayamadığı için kullanıcılar Steam'e dönmek zorunda kalıyor. Epic Games Store'da forum desteği olmaması, oyuncuları Steam'e yönlendiren en büyük etken.

Epic Games, mağazayı duyurduğu açıklamasında; forum olmadığını ve bunun aslında iyi bir şey olduğunu açıklamıştı ve oyuncuların Discord, Twitter ve oyun geliştiricilerin kendi forumlarını kullanarak iletişime geçebilecekleri belirtilmişti.

Birbiriyle iletişim kurmak isteyen kullanıcılar, alternatif yollardan biri olan Steam'in forum desteğini kullanmak için Steam'e geri dönmeye başladı. Steam forumunda Subnautica isimli oyunun Epic Games Store versiyonu için konular açılmaya ve mesajlar atılmaya başlandı.

Steam forumlarında Epic Games Store oyunları hakkında destek alan kullanıcılara yardımcı olan mesajlar da atılıyor. Epic Games'in, destek forumu konusunu bir daha düşünmesinde yarar var çünkü kullanıcılar sadece bu özellikten dolayı Steam'i tercih edebilir.

Epic Games Store, kullanıcılara kaliteli bir mağaza deneyimi sunsa da bazı kusurları da yok değil. Zaman içinde çözülmesini beklediğimiz sorunların ve kullanıcıların isteklerine yönelik yapılacak iyileştirmelerin, Epic Games Store'u daha iyi bir konuma getirmesini bekliyoruz.