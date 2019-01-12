Epic Games Store'un Geri Ödeme Politikası Yenilendi

Epic Games, geri ödeme politikasını güncelleyerek bu konuda Steam ile benzeyen bir politika haline getirdi.

Epic Games Store, geri ödeme politikasını Steam pazarının şartlarına uygun bir şekilde güncelleyerek satın alımın ilk iki haftasında, 2 saatten az oynanmış olması durumunda koşulsuz geri ödeme yapma imkanı tanıdı.

Henüz pek çok konuda kendini geliştirme sürecinde olan Epic Games Store ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri, kullanıcıların fikirlerini paylaşacakları bir tür forumun olmamasıydı ancak gelen açıklamalara göre kullanıcı yorumlarının olacağı bir kısım önümüzdeki dönemde store'a eklenecek.

Epic Games Store şu anda 30 farklı bölgede, 130 ülkede kullanılabilir durumda. Geliştirme aşamasında olan özelliklerden bir diğeri ise oyunların yerel para birimleriyle sunulabilmesi kısmı. Çünkü şu an tüm oyunlar dolar cinsinden satışa sunuluyor.

Epic Games Store henüz yalnızca iki aydır kullanımda ancak rakibi Steam'e kıyasla oyun geliştiricilere çok daha fazla pay verdiği için, pazara dahil olduğu günden beri adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Gelecekte Steam ile rekabetlerinde gelecekleri nokta ise merak uyandırıcı.